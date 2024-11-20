Устали от яичницы? Попробуйте приготовить яичный ролл за 5 минут

Если стандартная яичница больше не приносит удовольствия по утрам, попробуйте разнообразить завтрак с помощью яичного ролла. Это блюдо представляет собой нечто среднее между жареным яйцом, омлетом и блинчиком с начинкой. Оно выглядит аппетитно, готовится быстро и по вкусу заметно превосходит традиционные завтраки.
Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.
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