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Устали от яичницы? Попробуйте приготовить яичный ролл за 5 минут

1:22
Еда

Если стандартная яичница больше не приносит удовольствия по утрам, попробуйте разнообразить завтрак с помощью яичного ролла. Это блюдо представляет собой нечто среднее между жареным яйцом, омлетом и блинчиком с начинкой. Оно выглядит аппетитно, готовится быстро и по вкусу заметно превосходит традиционные завтраки.

Устали от яичницы? Попробуйте приготовить яичный ролл за 5 минут
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Как приготовить яичный ролл

  1. Подготовка яичной основы:
    Разбейте 3 яйца в глубокую ёмкость, добавьте 2 столовые ложки молока, немного соли и перца. Взбейте смесь венчиком до однородной консистенции.
  2. Приготовление начинки:
    Нарежьте 50 граммов ветчины или варёной колбасы и натрите на тёрке 30 граммов сыра.
  3. Жарка омлета:
    Разогрейте сковороду, добавив немного растительного и кусочек сливочного масла. Влейте яичную массу и распределите её равномерно по дну.
  4. Формирование ролла:
    Когда омлет "схватится", посыпьте его ветчиной и сыром. Аккуратно сверните в рулет прямо на сковороде.
  5. Доведение до готовности:
    Обжарьте рулет ещё 60 секунд, чтобы он стал румяным и приобрёл аппетитный аромат.
    Результат — сытный и вкусный яичный ролл с нежной начинкой, который станет отличным началом вашего дня.

Уточнения

Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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