Устали от яичницы? Попробуйте приготовить яичный ролл за 5 минут

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Если стандартная яичница больше не приносит удовольствия по утрам, попробуйте разнообразить завтрак с помощью яичного ролла. Это блюдо представляет собой нечто среднее между жареным яйцом, омлетом и блинчиком с начинкой. Оно выглядит аппетитно, готовится быстро и по вкусу заметно превосходит традиционные завтраки.

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Как приготовить яичный ролл

Подготовка яичной основы:

Разбейте 3 яйца в глубокую ёмкость, добавьте 2 столовые ложки молока, немного соли и перца. Взбейте смесь венчиком до однородной консистенции. Приготовление начинки:

Нарежьте 50 граммов ветчины или варёной колбасы и натрите на тёрке 30 граммов сыра. Жарка омлета:

Разогрейте сковороду, добавив немного растительного и кусочек сливочного масла. Влейте яичную массу и распределите её равномерно по дну. Формирование ролла:

Когда омлет "схватится", посыпьте его ветчиной и сыром. Аккуратно сверните в рулет прямо на сковороде. Доведение до готовности:

Обжарьте рулет ещё 60 секунд, чтобы он стал румяным и приобрёл аппетитный аромат.

Результат — сытный и вкусный яичный ролл с нежной начинкой, который станет отличным началом вашего дня.

Уточнения

Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.

