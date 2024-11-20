Секрет воздушных сырников: ингредиент, о котором вы не знали

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Пышные и нежные сырники — мечта каждого гурмана. Многие считают, что их идеальная консистенция зависит исключительно от удачи. Однако, как утверждают специалисты, существует секретный ингредиент, который гарантирует великолепный результат.

Фото: commons.wikimedia.org by Cherubic, CC BY-SA 4.0

Какой ингредиент добавлять в творог для идеальных сырников?

Чтобы сырники получились максимально мягкими и воздушными, добавьте в творожную массу… картошку! Этот неожиданный компонент не испортит вкус блюда, так как он нейтрален, но существенно улучшит его текстуру.

Как это сделать?

Сварите одну картофелину.

Размельчите её до состояния пюре.

Смешайте картофель с творогом, а также с классическими ингредиентами для сырников: сырым яйцом, мукой, сахаром, ванилином и щепоткой соли.

Благодаря картошке сырники во время жарки поднимутся, останутся мягкими внутри и не потеряют форму. Это простой способ придать блюду воздушность и сделать его еще вкуснее!

Теперь вы знаете секрет идеальных сырников — попробуйте этот метод и наслаждайтесь результатом.

Уточнения

Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

