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Секрет воздушных сырников: ингредиент, о котором вы не знали

1:12
Еда

Пышные и нежные сырники — мечта каждого гурмана. Многие считают, что их идеальная консистенция зависит исключительно от удачи. Однако, как утверждают специалисты, существует секретный ингредиент, который гарантирует великолепный результат.

Секрет воздушных сырников: ингредиент, о котором вы не знали
Фото: commons.wikimedia.org by Cherubic, CC BY-SA 4.0

Какой ингредиент добавлять в творог для идеальных сырников?

Чтобы сырники получились максимально мягкими и воздушными, добавьте в творожную массу… картошку! Этот неожиданный компонент не испортит вкус блюда, так как он нейтрален, но существенно улучшит его текстуру.

Как это сделать?

  • Сварите одну картофелину.
  • Размельчите её до состояния пюре.
  • Смешайте картофель с творогом, а также с классическими ингредиентами для сырников: сырым яйцом, мукой, сахаром, ванилином и щепоткой соли.

Благодаря картошке сырники во время жарки поднимутся, останутся мягкими внутри и не потеряют форму. Это простой способ придать блюду воздушность и сделать его еще вкуснее!

Теперь вы знаете секрет идеальных сырников — попробуйте этот метод и наслаждайтесь результатом.

Уточнения

Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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