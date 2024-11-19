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Как правильно солить фарш: рекомендации для мяса, рыбы и птицы

1:29
Еда

Приготовление вкусных и сочных котлет требует внимания к деталям. Один из ключевых моментов — правильное добавление соли в фарш.

Как правильно солить фарш: рекомендации для мяса, рыбы и птицы
Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, CC BY-SA 4.0

Секрет в солении фарша

Если вы используете говядину, соль помогает сделать фарш более плотным и эластичным. Однако добавлять ее нужно на этапе замешивания, а не в процессе жарки. Это напрямую влияет на текстуру и вкус готовых котлет.

Пропорции соли

Для мясного фарша (говядина, свинина, индейка) рекомендуется использовать одну чайную ложку мелкой соли на килограмм. Если соль крупная, количество можно слегка увеличить. При этом соблюдение пропорций важно, чтобы котлеты получились сочными и мягкими, а не сухими и жесткими.

Рыбный фарш

Рыбные котлеты требуют немного больше соли. На килограмм фарша добавляют как минимум две чайные ложки мелкой соли.

Куриный фарш

Для куриных котлет большое значение имеют специи. В фарш, который обычно готовят с добавлением лука, размоченного хлеба и яйца, рекомендуется добавить одну столовую ложку обычной соли. Это позволит подчеркнуть вкус и сделать котлеты более ароматными.

Правильное соление — это залог вкуса и текстуры ваших котлет. Уделив внимание пропорциям, вы сможете приготовить блюда, которые порадуют своей сочностью и нежностью.

Уточнения

Фарш (от лат. farcire - "начинять" или от фр. farce через нем. Farce - "начинка") — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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