Полезный завтрак с тыквой: запеканка, которую легко приготовить

Тыква — универсальный продукт, который обогащает любое блюдо своими полезными свойствами. Она подходит для супов, десертов и даже для тушения мяса. А сегодня мы расскажем о простой, вкусной и полезной тыквенной запеканке, которая порадует вас и ваших близких.
Ингредиенты:
Как готовить:
Результатом станет нежная, ароматная и полезная запеканка с тыквой, которая отлично подойдет для завтрака, перекуса или десерта.
Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
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