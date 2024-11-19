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Полезный завтрак с тыквой: запеканка, которую легко приготовить

1:36
Еда

Тыква — универсальный продукт, который обогащает любое блюдо своими полезными свойствами. Она подходит для супов, десертов и даже для тушения мяса. А сегодня мы расскажем о простой, вкусной и полезной тыквенной запеканке, которая порадует вас и ваших близких.

Полезный завтрак с тыквой: запеканка, которую легко приготовить
Фото: flickr.com by Danielle Scott, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

  • Тыква: 1 кг
  • Яйца: 3 шт.
  • Овсяные хлопья: 3 ст. л.
  • Сахар: 2 ч. л.
  • Растительное масло: 1 ст. л.
  • Вода: четверть стакана
  • Кукурузный крахмал: 1 ст. л.
  • Дрожжи (брикет): 25 г

Как готовить:

  1. Подготовка опары:
    Растворите дрожжи в теплой воде и добавьте кукурузный крахмал. Оставьте смесь в теплом месте на один час.
  2. Подготовка тыквы:
    Очистите тыкву и натрите ее мякоть на мелкой терке.
  3. Смешивание ингредиентов:
    Взбейте яйца с сахаром до получения однородной массы. В получившуюся смесь добавьте растительное масло, овсяные хлопья и натертую тыкву.
  4. Соединение с опарой:
    Добавьте готовую опару к основной смеси, тщательно перемешайте и оставьте тесто настояться еще 45 минут.
  5. Выпекание:
    Переложите тесто в форму для выпечки и поместите в заранее разогретую до 180 °C духовку. Выпекайте до готовности (примерно 30–40 минут).

Результатом станет нежная, ароматная и полезная запеканка с тыквой, которая отлично подойдет для завтрака, перекуса или десерта.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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