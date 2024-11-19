Полезный завтрак с тыквой: запеканка, которую легко приготовить

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Тыква — универсальный продукт, который обогащает любое блюдо своими полезными свойствами. Она подходит для супов, десертов и даже для тушения мяса. А сегодня мы расскажем о простой, вкусной и полезной тыквенной запеканке, которая порадует вас и ваших близких.

Фото: flickr.com by Danielle Scott, CC BY-SA 2.0

Ингредиенты:

Тыква: 1 кг

Яйца: 3 шт.

Овсяные хлопья: 3 ст. л.

Сахар: 2 ч. л.

Растительное масло: 1 ст. л.

Вода: четверть стакана

Кукурузный крахмал: 1 ст. л.

Дрожжи (брикет): 25 г

Как готовить:

Подготовка опары:

Растворите дрожжи в теплой воде и добавьте кукурузный крахмал. Оставьте смесь в теплом месте на один час. Подготовка тыквы:

Очистите тыкву и натрите ее мякоть на мелкой терке. Смешивание ингредиентов:

Взбейте яйца с сахаром до получения однородной массы. В получившуюся смесь добавьте растительное масло, овсяные хлопья и натертую тыкву. Соединение с опарой:

Добавьте готовую опару к основной смеси, тщательно перемешайте и оставьте тесто настояться еще 45 минут. Выпекание:

Переложите тесто в форму для выпечки и поместите в заранее разогретую до 180 °C духовку. Выпекайте до готовности (примерно 30–40 минут).

Результатом станет нежная, ароматная и полезная запеканка с тыквой, которая отлично подойдет для завтрака, перекуса или десерта.

Уточнения

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

