Как правильно заквасить капусту: лайфхаки от опытных кулинаров

Засоленная капуста в банках — это не просто традиционный салат на столе, но и настоящий кладезь витаминов, особенно ценный в период авитаминоза. Она богата витаминами A, B, C, PP, E, клетчаткой и другими полезными элементами, способствующими улучшению работы кишечника и укреплению здоровья.

Фото: starrenvironmental. com by Forest & Kim Starr, CC BY 3.0

Ингредиенты для засолки капусты:

Капуста: 2-3 кг

Морковь: 3-4 штуки

Соль: 1 столовая ложка на каждый килограмм

Сахар: по вкусу

Подготовка капусты

Перед засолкой удалите с кочана испорченные или подвявшие листья и тщательно его вымойте. Разрежьте капусту на две части и нарежьте соломкой толщиной около 5 мм. Оптимальный размер кусочков позволит капусте лучше закваситься, сохраняя при этом твердость и сочность.

Подготовка моркови

Морковь обогащает капусту витаминами, добавляет красивый цвет и улучшает процесс брожения за счет увеличения количества молочной кислоты. Очистите 3-4 морковки, натрите их на крупной терке и добавьте к капусте.

Процесс засолки

Смешайте нарезанную капусту и натертую морковь в большой емкости, желательно пластиковой или эмалированной, чтобы избежать реакции с кислотой. Добавьте соль и сахар, затем тщательно перемешайте смесь. После этого слегка придавите капусту руками, чтобы она пустила сок.

Если сомневаетесь в количестве соли, попробуйте капусту на вкус. Если недосолено — добавьте немного соли, а если пересолено — добавьте больше капусты. Это позволит достичь идеального баланса вкуса.

Закваска под прессом

Выложите капусту в емкость, плотно утрамбуйте, положите сверху пресс и установите груз (например, бутылку с водой). Держите капусту при температуре 20-22 °C. Уже через сутки она выделит достаточное количество сока. Чтобы избежать накопления газа, дважды в день прокалывайте капусту деревянной палочкой или перемешивайте.

Готовность и хранение

Через 3-4 дня капуста будет готова. Если сока выделялось мало, процесс может занять немного больше времени, но регулярное перемешивание или прокалывание обеспечит равномерное просаливание. Готовую капусту переложите в банки и уберите в холодильник.

Теперь вы можете наслаждаться полезным и вкусным салатом, который станет отличным дополнением к любому блюду.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

