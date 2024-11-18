Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Удивительное свойство сахара: как сделать свёклу аппетитной за считанные минуты
Как Салехард стал символом комфорта — блогер рассказал про инновации для жителей города на Северном полярном круге
Forbes опубликовал рейтинг лучших работодателей России за 2024 год
Практическое значение исследования для спорта и музыки
Дерматолог рассказала, можно ли остаться без волос, если ходить в морозы без шапки
Секреты создания идеального субстрата для орхидей
Иосиф Пригожин высказался о возможном возвращении Пугачёвой в Россию
Никогда больше не путайте крокодила с аллигатором — учим отличать
Учёные раскрыли, возможно ли обратить поседение волос вспять

Как правильно заквасить капусту: лайфхаки от опытных кулинаров

Еда

Засоленная капуста в банках — это не просто традиционный салат на столе, но и настоящий кладезь витаминов, особенно ценный в период авитаминоза. Она богата витаминами A, B, C, PP, E, клетчаткой и другими полезными элементами, способствующими улучшению работы кишечника и укреплению здоровья.

Как правильно заквасить капусту: лайфхаки от опытных кулинаров
Фото: starrenvironmental. com by Forest & Kim Starr, CC BY 3.0

Ингредиенты для засолки капусты:

  • Капуста: 2-3 кг
  • Морковь: 3-4 штуки
  • Соль: 1 столовая ложка на каждый килограмм
  • Сахар: по вкусу

Подготовка капусты

Перед засолкой удалите с кочана испорченные или подвявшие листья и тщательно его вымойте. Разрежьте капусту на две части и нарежьте соломкой толщиной около 5 мм. Оптимальный размер кусочков позволит капусте лучше закваситься, сохраняя при этом твердость и сочность.

Подготовка моркови

Морковь обогащает капусту витаминами, добавляет красивый цвет и улучшает процесс брожения за счет увеличения количества молочной кислоты. Очистите 3-4 морковки, натрите их на крупной терке и добавьте к капусте.

Процесс засолки

Смешайте нарезанную капусту и натертую морковь в большой емкости, желательно пластиковой или эмалированной, чтобы избежать реакции с кислотой. Добавьте соль и сахар, затем тщательно перемешайте смесь. После этого слегка придавите капусту руками, чтобы она пустила сок.

Если сомневаетесь в количестве соли, попробуйте капусту на вкус. Если недосолено — добавьте немного соли, а если пересолено — добавьте больше капусты. Это позволит достичь идеального баланса вкуса.

Закваска под прессом

Выложите капусту в емкость, плотно утрамбуйте, положите сверху пресс и установите груз (например, бутылку с водой). Держите капусту при температуре 20-22 °C. Уже через сутки она выделит достаточное количество сока. Чтобы избежать накопления газа, дважды в день прокалывайте капусту деревянной палочкой или перемешивайте.

Готовность и хранение

Через 3-4 дня капуста будет готова. Если сока выделялось мало, процесс может занять немного больше времени, но регулярное перемешивание или прокалывание обеспечит равномерное просаливание. Готовую капусту переложите в банки и уберите в холодильник.

Теперь вы можете наслаждаться полезным и вкусным салатом, который станет отличным дополнением к любому блюду.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Это упражнение поможет убрать животик даже после 50 лет
Новости спорта
Это упражнение поможет убрать животик даже после 50 лет Аудио 
Откуда берутся блохи в квартире и как быстро от них избавиться
Недвижимость
Откуда берутся блохи в квартире и как быстро от них избавиться Аудио 
Сколько нужно ходить, чтобы похудеть?
Новости спорта
Сколько нужно ходить, чтобы похудеть? Аудио 
Популярное
Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение

Иногда кошки любят пристально смотреть на людей. Что может быть причиной такого поведения домашних животных?

Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте
Лондоны-Парижи смазали лыжи. Почему Запад дал задний ход в истории с ударами вглубь России Дмитрий Плотников План внутренней стойкости Украины Зеленский представит в Раде. О чём речь? Любовь Степушова 6 вариантов, 2 ядерных: чем и как Россия ответит на удары ATACMS и Scalp Олег Володин
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит
Последние материалы
Учёные раскрыли, возможно ли обратить поседение волос вспять
Ошибки при выборе штор, которые портят интерьер
Эксперт рассказал, зачем автомату нейтральный режим
В США высказались о мощи нового китайского гиперзвукового БПЛА
Почему организм сопротивляется потере веса и ожирению? Ответ найден
Какие продукты нельзя разогревать в микроволновке
В России не поддержали законопроект об увеличении максимального дохода самозанятых
Туристы не попали на круиз по Енисею из-за нехватки мест
В чём нужно встречать новый 2025 год — год Зелёной Деревянной Змеи?
Подкормки для земляники, о которых садоводы не рассказывают — получите рекордный урожай
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.