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Готовьте котлеты без панировки: секрет, который облегчит вашу жизнь

1:07
Еда

Котлеты заслуженно пользуются любовью кулинаров. Они не только радуют вкусом, но и прекрасно сочетаются с любым гарниром. Однако их приготовление порой вызывает сложности, особенно если вы хотите обойтись без панировки, которая далеко не всем нравится.

Готовьте котлеты без панировки: секрет, который облегчит вашу жизнь
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Есть проверенный способ, который активно использовался еще десятки лет назад. Чтобы избежать проблем с пригоранием и облегчить уборку, можно использовать пергамент с силиконовым покрытием.

Как это сделать:

  • Застелите дно сковородки пергаментом так, чтобы его края слегка выступали за пределы посуды.
  • Налейте 3-4 столовые ложки растительного масла и разогрейте его.
  • Жарьте котлеты прямо на пергаменте.

Силиконовое покрытие предотвращает прилипание котлет к поверхности, даже если они готовятся без панировки. После жарки вам не придется отмывать сковородку от жира — достаточно просто убрать бумагу и выбросить ее. Этот лайфхак не только экономит время, но и делает процесс приготовления гораздо проще и приятнее.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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