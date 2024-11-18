Готовьте котлеты без панировки: секрет, который облегчит вашу жизнь

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Котлеты заслуженно пользуются любовью кулинаров. Они не только радуют вкусом, но и прекрасно сочетаются с любым гарниром. Однако их приготовление порой вызывает сложности, особенно если вы хотите обойтись без панировки, которая далеко не всем нравится.

Фото: freepik.com by timolina, PDM

Есть проверенный способ, который активно использовался еще десятки лет назад. Чтобы избежать проблем с пригоранием и облегчить уборку, можно использовать пергамент с силиконовым покрытием.

Как это сделать:

Застелите дно сковородки пергаментом так, чтобы его края слегка выступали за пределы посуды.

Налейте 3-4 столовые ложки растительного масла и разогрейте его.

Жарьте котлеты прямо на пергаменте.

Силиконовое покрытие предотвращает прилипание котлет к поверхности, даже если они готовятся без панировки. После жарки вам не придется отмывать сковородку от жира — достаточно просто убрать бумагу и выбросить ее. Этот лайфхак не только экономит время, но и делает процесс приготовления гораздо проще и приятнее.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

