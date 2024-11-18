Готовьте котлеты без панировки: секрет, который облегчит вашу жизнь

Котлеты заслуженно пользуются любовью кулинаров. Они не только радуют вкусом, но и прекрасно сочетаются с любым гарниром. Однако их приготовление порой вызывает сложности, особенно если вы хотите обойтись без панировки, которая далеко не всем нравится.
Есть проверенный способ, который активно использовался еще десятки лет назад. Чтобы избежать проблем с пригоранием и облегчить уборку, можно использовать пергамент с силиконовым покрытием.
Как это сделать:
Силиконовое покрытие предотвращает прилипание котлет к поверхности, даже если они готовятся без панировки. После жарки вам не придется отмывать сковородку от жира — достаточно просто убрать бумагу и выбросить ее. Этот лайфхак не только экономит время, но и делает процесс приготовления гораздо проще и приятнее.
Котле́та (от фр. côtelette - "рёбрышко") — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.
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