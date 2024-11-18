Какие продукты нельзя разогревать в микроволновке

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Микроволновая печь — это настоящий спаситель для современной кухни. С ее помощью можно быстро разморозить продукты, разогреть обед или даже приготовить полноценное блюдо. Однако с этим устройством нужно быть осторожным: не все продукты "ладят" с микроволнами.

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Яйца

Никогда не пытайтесь готовить яйца в скорлупе в микроволновке — это гарантированный способ устроить взрыв прямо внутри прибора.

Виноград

Если вы решите разогреть виноград, будьте готовы к настоящему шоу. Под действием микроволн ягоды буквально загораются, создавая опасность пожара.

Острый перец

Помещать в микроволновку острый перец — плохая идея. Под нагревом он выделяет капсаицин — вещество, ответственное за остроту, которое испаряется и вызывает эффект газового баллончика. Это может быть опасно для дыхательных путей.

Продукты с плотной оболочкой

С осторожностью используйте микроволновку для разогрева продуктов с плотной оболочкой, таких как сосиски, сардельки, яблоки и помидоры. Их кожица может не выдержать давления и "взорваться", оставив внутри печи неприятный беспорядок.

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь — электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.

