Овсяное печенье с секретным ингредиентом, которое превосходит по вкусу покупное в тысячу раз

Овсяное печенье с секретным ингредиентом — это простой и быстрый рецепт, который дарит наслаждение вкусом, красивым цветом и ароматом. Даже на следующий день печенье не теряет своей восхитительной свежести.
Фото: flickr.com by tomatoes and friends, CC BY 2.0
Для приготовления этого замечательного лакомства вам понадобятся:
Мука — 230 г
Овсяные хлопья — 150 г
Сливочное масло — 150 г
Сахар — 150 г
Тыквенное пюре — 150 г
Молотые грецкие орехи — 50 г
Разрыхлитель — 7 г
Ванилин — 2 г
Соль — щепотка
Приготовление
Измельчите овсяные хлопья в муку, причём мелко их измельчать не нужно.
В миске смешайте все сухие составляющие: просеянную муку, овсяные хлопья, разрыхлитель, ванилин и щепотку соли. По желанию добавьте немного молотых грецких орехов.
В другой миске смешайте размягчённое сливочное масло и сахар до однородной массы. Добавьте в смесь тыквенное пюре.
Тщательно перемешайте до получения однородной консистенции.
Высыпьте сухие ингредиенты в миску с масляной смесью и замесите тесто.
Оно должно получиться мягким и слегка липким.
Раскатайте тесто в пласт толщиной 5-6 мм.
Вырежьте кружочки с помощью стакана или формочки.
Разместите печенье на противне размером 30 на 40 см. Всего из этого количества теста получается около 27 штук овсяных печенек диаметром 7 см.
Выпекайте печенье в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 15 минут. Время выпечки может варьироваться в зависимости от вашей духовки.
Печенье выглядит как магазинное, но на вкус намного лучше. На разломе оно получается красивого оранжевого цвета.
Уточнения
Овсяное печенье — кондитерское изделие круглой или овальной формы с овсяными хлопьями или мукой в составе.