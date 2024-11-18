Овсяное печенье с секретным ингредиентом, которое превосходит по вкусу покупное в тысячу раз

2:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Овсяное печенье с секретным ингредиентом — это простой и быстрый рецепт, который дарит наслаждение вкусом, красивым цветом и ароматом. Даже на следующий день печенье не теряет своей восхитительной свежести.

Фото: flickr.com by tomatoes and friends, CC BY 2.0

Для приготовления этого замечательного лакомства вам понадобятся:

Мука — 230 г

Овсяные хлопья — 150 г

Сливочное масло — 150 г

Сахар — 150 г

Тыквенное пюре — 150 г

Молотые грецкие орехи — 50 г

Разрыхлитель — 7 г

Ванилин — 2 г

Соль — щепотка

Приготовление

Измельчите овсяные хлопья в муку, причём мелко их измельчать не нужно. В миске смешайте все сухие составляющие: просеянную муку, овсяные хлопья, разрыхлитель, ванилин и щепотку соли. По желанию добавьте немного молотых грецких орехов. В другой миске смешайте размягчённое сливочное масло и сахар до однородной массы. Добавьте в смесь тыквенное пюре. Тщательно перемешайте до получения однородной консистенции. Высыпьте сухие ингредиенты в миску с масляной смесью и замесите тесто. Оно должно получиться мягким и слегка липким. Раскатайте тесто в пласт толщиной 5-6 мм. Вырежьте кружочки с помощью стакана или формочки. Разместите печенье на противне размером 30 на 40 см. Всего из этого количества теста получается около 27 штук овсяных печенек диаметром 7 см. Выпекайте печенье в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 15 минут. Время выпечки может варьироваться в зависимости от вашей духовки.

Печенье выглядит как магазинное, но на вкус намного лучше. На разломе оно получается красивого оранжевого цвета.

Уточнения

Овсяное печенье — кондитерское изделие круглой или овальной формы с овсяными хлопьями или мукой в составе.

