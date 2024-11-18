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Овсяное печенье с секретным ингредиентом, которое превосходит по вкусу покупное в тысячу раз

2:02
Еда

Овсяное печенье с секретным ингредиентом — это простой и быстрый рецепт, который дарит наслаждение вкусом, красивым цветом и ароматом. Даже на следующий день печенье не теряет своей восхитительной свежести.

Овсяное печенье с секретным ингредиентом, которое превосходит по вкусу покупное в тысячу раз
Фото: flickr.com by tomatoes and friends, CC BY 2.0

Для приготовления этого замечательного лакомства вам понадобятся:

  • Мука — 230 г
  • Овсяные хлопья — 150 г
  • Сливочное масло — 150 г
  • Сахар — 150 г
  • Тыквенное пюре — 150 г
  • Молотые грецкие орехи — 50 г
  • Разрыхлитель — 7 г
  • Ванилин — 2 г
  • Соль — щепотка

Приготовление

  1. Измельчите овсяные хлопья в муку, причём мелко их измельчать не нужно.
  2. В миске смешайте все сухие составляющие: просеянную муку, овсяные хлопья, разрыхлитель, ванилин и щепотку соли. По желанию добавьте немного молотых грецких орехов.
  3. В другой миске смешайте размягчённое сливочное масло и сахар до однородной массы. Добавьте в смесь тыквенное пюре.
  4. Тщательно перемешайте до получения однородной консистенции.
  5. Высыпьте сухие ингредиенты в миску с масляной смесью и замесите тесто.
  6. Оно должно получиться мягким и слегка липким.
  7. Раскатайте тесто в пласт толщиной 5-6 мм.
  8. Вырежьте кружочки с помощью стакана или формочки.
  9. Разместите печенье на противне размером 30 на 40 см. Всего из этого количества теста получается около 27 штук овсяных печенек диаметром 7 см.
  10. Выпекайте печенье в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 15 минут. Время выпечки может варьироваться в зависимости от вашей духовки.

Печенье выглядит как магазинное, но на вкус намного лучше. На разломе оно получается красивого оранжевого цвета.

Уточнения

Овсяное печенье — кондитерское изделие круглой или овальной формы с овсяными хлопьями или мукой в составе.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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