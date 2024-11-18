Ничто не согреет вас в холодный день лучше домашнего яблочного чая с апельсином

Яблочный чай с апельсином — это вкусный и ароматный напиток, который легко приготовить дома и который просто незаменим в холодные осенние и зимние дни.
Для этого ароматного чая вам потребуются следующие ингредиенты:
Процесс приготовления:
Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.
Апельси́н (лат. Cītrus × sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.
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