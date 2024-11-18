Ничто не согреет вас в холодный день лучше домашнего яблочного чая с апельсином

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Яблочный чай с апельсином — это вкусный и ароматный напиток, который легко приготовить дома и который просто незаменим в холодные осенние и зимние дни.

Фото: openverse.org by Rod Waddington, CC BY-SA 2.0

Для этого ароматного чая вам потребуются следующие ингредиенты:

чёрный листовой чай — 1-1,5 чайных ложки;

яблоко — половина или одно целое;

апельсин — один кружочек;

корица — треть чайной ложки;

сахар или мёд — по вкусу;

вода — 250-300 миллилитров.

Процесс приготовления:

Апельсиновые дольки разрежьте на 4-6 частей и посыпьте сахаром. Приправьте корицей и оставьте на некоторое время, пока будете кипятить воду для чая. Подготовьте яблочную кожуру. Положите яблочную кожуру и сухой чёрный чай в предварительно ошпаренный чайник из фарфора или колбу френч-пресса. Добавьте апельсиновые дольки. Залейте всё кипятком. Дайте чаю настояться в течение 5 минут. Процедите, разлейте по чашкам и чай сразу можно пить.

Уточнения

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.



Апельси́н (лат. Cītrus × sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.



