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Ничто не согреет вас в холодный день лучше домашнего яблочного чая с апельсином

1:08
Еда

Яблочный чай с апельсином — это вкусный и ароматный напиток, который легко приготовить дома и который просто незаменим в холодные осенние и зимние дни.

Ничто не согреет вас в холодный день лучше домашнего яблочного чая с апельсином
Фото: openverse.org by Rod Waddington, CC BY-SA 2.0

Для этого ароматного чая вам потребуются следующие ингредиенты:

  • чёрный листовой чай — 1-1,5 чайных ложки;
  • яблоко — половина или одно целое;
  • апельсин — один кружочек;
  • корица — треть чайной ложки;
  • сахар или мёд — по вкусу;
  • вода — 250-300 миллилитров.

Процесс приготовления:

  1. Апельсиновые дольки разрежьте на 4-6 частей и посыпьте сахаром.
  2. Приправьте корицей и оставьте на некоторое время, пока будете кипятить воду для чая.
  3. Подготовьте яблочную кожуру.
  4. Положите яблочную кожуру и сухой чёрный чай в предварительно ошпаренный чайник из фарфора или колбу френч-пресса.
  5. Добавьте апельсиновые дольки.
  6. Залейте всё кипятком.
  7. Дайте чаю настояться в течение 5 минут.
  8. Процедите, разлейте по чашкам и чай сразу можно пить.

Уточнения

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

Апельси́н (лат. Cītrus × sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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