Как специи могут превратить обычный плов в кулинарный шедевр

1:39 Your browser does not support the audio element. Еда

Плов — одно из самых популярных блюд в мире, упоминаемое еще в древней Персии. Сегодня это блюдо готовят в разных странах, сочетая различные ингредиенты и специи, которые помогают раскрыть его вкус. Чтобы плов был по-настоящему идеальным, важно правильно выбрать приправы.

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Плов можно приготовить с различными основными ингредиентами, например, с рисом, вермишелью, чечевицей или булгуром. В каждой стране существует своя версия этого блюда: в Иране плов готовят с большим количеством сливочного масла, в Центральной Азии — с двумя видами мяса и зирой.

Индийская версия отличается остротой, а на Средиземноморье мясо часто заменяют морепродуктами.

Основную роль в создании неповторимого аромата и вкуса играет правильно подобранная специя. Одной из самых популярных является зира (кумин), которая добавляет плову терпкий вкус с лимонными нотками и легкой остротой. Шафран — дорогая и ценная приправа, которая придает плову уникальный аромат с кислинкой.

В качестве замены шафрана можно использовать куркуму, которая придаст плову желтый оттенок и легкий острый вкус. Барбарис, часто используемый в азиатских странах, добавляет в блюдо кислинку и яркий цвет.

Помимо этих специй, плов можно дополнить чесноком, лавровым листом и смесью перцев. Для любителей экспериментов можно использовать розмарин, который хорошо сочетается с вегетарианским пловом.

Уточнения

Плов — блюдо восточной кухни, основу которого составляет варёный рис (в исключительных случаях — другая крупа или мелкие макаронные изделия).

