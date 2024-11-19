Как за один день превратить жесткое авокадо в мягкое

3:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Авокадо стало важным продуктом для сторонников здорового питания, и его популярность продолжает расти. Однако купить спелое авокадо — это настоящая задача. Этот фрукт может быть очень капризным: он легко повреждается и быстро портится, поэтому в магазинах чаще всего продается недозрелым. Однако существует несколько способов ускорить его созревание.

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Как выбрать правильное авокадо

Важно помнить, что не стоит ориентироваться только на цвет кожуры авокадо, так как она может быть как ярко-зеленой, так и почти черной, и это не всегда говорит о зрелости плода.

Лучше всего проверять мягкость: если при нажатии пальцем на кожицу остается небольшая вмятина, значит, авокадо спелое. Также стоит обратить внимание на черенок, который должен легко отделяться, а мякоть под ним быть светло-желтой.

Способы ускоренного созревания авокадо

Метод бабушки: положить авокадо на теплое место, например, подоконник. Это простой и естественный способ, при котором фрукт сохраняет свой вкус и полезные свойства. Процесс займет несколько дней. Метод с бумагой: завернуть авокадо в бумагу или газету и оставить в теплом месте, например, рядом с батареей. Этот метод может занять от 2-3 дней до недели. Метод с кипятком: авокадо можно быстро сделать мягким, погрузив его в кипяток. Важно сделать несколько проколов или надрезов, чтобы ускорить процесс. Метод с духовкой: завернув авокадо в фольгу, его можно поместить в разогретую до 200 °С духовку, после чего снизить температуру до 90 °С. Через 10 минут плод будет готов. Метод с крупой: положить авокадо в емкость и засыпать рисом или кукурузными зёрнами. Это создает теплую среду, которая способствует ускоренному созреванию. Этиленовый метод: соседство с фруктами, выделяющими этилен (например, бананами или яблоками), ускоряет созревание авокадо. Для лучшего эффекта можно поместить их в бумажный пакет. Метод с микроволновкой: если времени совсем мало, можно попробовать микроволновку. Завернув авокадо в пленку или сделав несколько проколов, его можно прогреть на низкой мощности в течение 30 секунд.

Можно ли есть недозрелое авокадо

Хотя недозрелое авокадо не является опасным для здоровья, его употребление не приносит пользы, так как плод остается жестким, неароматным и безвкусным. Также в незрелых авокадо содержится персин — растительный токсин, который может вызвать аллергическую реакцию, но не нанесет значительного ущерба здоровью.

Польза спелого авокадо

Зрелое авокадо является настоящим суперфудом. В нем содержится большое количество полезных ненасыщенных жиров и фолиевой кислоты. Эти вещества помогают поддерживать здоровье сердца и сосудов, а также играют важную роль в поддержании психоэмоционального состояния.

Уточнения

Авока́до или Персе́я америка́нская (лат. Persēa americāna), — вечнозелёное плодовое растение; вид рода Персея (Persea) семейства Лавровые (Lauraceae), типовой вид этого рода.

