Как быстро сварить сухую фасоль

3:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Сухая фасоль является не только важной частью постной и вегетарианской кухни, но и одним из самых недооценённых продуктов. Она богата растительным белком и клетчаткой, долго хранится, стоит недорого и продается в любом магазине. Кроме того, фасоль — это очень вкусный и сытный продукт, который при правильной варке превращается в настоящее кулинарное чудо.

Фото: commons.wikimedia.org by Sanjay Acharya, CC BY-SA 3.0

Как правильно варить фасоль

При варке фасоли часто возникает вопрос, нужно ли добавлять соль. Существует мнение, что соль делает фасоль жёсткой, однако это миф. Соль помогает фасоли вариться равномерно и сохранять свою форму, а сама фасоль становится мягкой и вкусной. При варке фасоль в солёной воде не теряет своих вкусовых качеств, а наоборот, становится более приятной на вкус.

Правильный процесс варки фасоли требует соблюдения нескольких простых правил. Для её варки выбирается широкая кастрюля с толстым дном, чтобы обеспечить равномерный прогрев. Рекомендуется добавлять в воду для варки луковицу, морковь, лавровый лист и зелень, что придаст фасоли приятный аромат.

Солить ли воду при варке фасоли

Ответ на этот вопрос зависит от результата, который требуется получить. Если фасоль варится долго и в медленном кипении, она сохраняет свою форму и становится мягкой. Но при бурном кипении она может развариться, превратившись в пюре. Важно также помнить, что соли нужно добавлять в воду, если фасоль готовится для рагу или супов, так как это поможет улучшить текстуру.

Нужно ли замачивать фасоль

Замачивание фасоли уменьшает время варки на 45 минут, что значительно ускоряет процесс. Это также способствует более равномерному приготовлению и снижению вероятности неприятных ощущений в кишечнике. Замочить фасоль можно на несколько часов, а при длительном замачивании, более 24 часов, воду лучше сменить.

Как сварить фасоль без замачивания

Для варки фасоли без замачивания можно использовать скороварку или мультиварку. Важно помнить, что при таком способе фасоль скорее всего разварится в пюре, что делает этот способ не подходящим для салатов, но хорошим для супов и пюре.

Простые правила приготовления фасоли

Лучше использовать кастрюлю с толстым дном и достаточно широкий диаметр.

Для улучшения вкуса в воду для варки добавляются специи и зелень.

Хорошо зарекомендовала себя варка фасоли в духовке, что позволяет поддерживать равномерный нагрев.

При необходимости следует добавлять только горячую воду.

Фасоль варится долго, но требует минимального внимания. Готовить её можно заранее, а при необходимости замораживать и использовать в дальнейшем. Варёная фасоль будет отличаться вкусом и пользой от покупной консервированной.

Уточнения

Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.

