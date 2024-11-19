Сокращаем водопотребление на кухне

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Всемирный день водных ресурсов, который отмечается 22 марта, служит напоминанием о важности бережного отношения к воде. Мировые запасы пресной воды ограничены, и их недостаток в будущем может стать серьезной проблемой.

Фото: Freepik by wirestock, PDM

Сельское хозяйство и промышленность являются основными потребителями водных ресурсов, особенно в таких странах, как Россия, где доступны большие объемы пресной воды, но даже здесь возможно возникновение трудностей с ее обеспечением.

В среднем каждый человек тратит около 130-140 литров воды в день. Для борьбы с этим следует менять привычки, в том числе экономить воду при приготовлении пищи. Например, продукты можно не размораживать под проточной водой, а покупать только необходимые продукты, чтобы избежать потерь воды, использованной при их выращивании.

Также полезно сократить потребление мяса, так как его производство требует огромных объемов воды.

Покупка и использование соответствующих кухонных приборов также помогут сократить расход воды. Например, аэраторы для смесителей могут уменьшить расход воды на 30-40%.

Привычки экономии воды, такие как мытье посуды с минимальным использованием воды или применение посудомоечных машин только при полной загрузке, могут внести значительный вклад в решение проблемы дефицита водных ресурсов.

Уточнения

Во́дные ресу́рсы — это запасы пресной воды на планете, к которым относятся поверхностные и подземные воды.

