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Как из переспелых бананов приготовить лучшие десерты, которые полюбит вся семья

1:54
Еда

Ежегодно в начале марта отмечается День бананового пирога, который появился в США, где особое внимание уделяют национальной выпечке. В прошлом американская кухня была довольно простой, но с течением времени все больше сладкоежек по всему миру начали увековечивать банановую выпечку в самых разных формах, от тортов до кексов и маффинов.

Как из переспелых бананов приготовить лучшие десерты, которые полюбит вся семья
Фото: freepik.com by lifeforstock, PDM

Спелые и даже перезрелые бананы — это ключ к насыщенному вкусу. Эти бананы идеально подходят для теста, придавая ему аромат и сладость. Когда банан начинает темнеть, это сигнал, что пора его использовать, а не выбрасывать. Далеко не все знают, что из переспелых бананов можно приготовить массу вкусных и полезных блюд: от смузи до выпечки.

Банан — это доступный и полезный фрукт, который легко взять с собой на перекус. Однако, как только на кожуре появляется темное пятнышко, банан становится перезрелым. Это связано с химическими процессами, при которых крахмал превращается в сахарозу, что придает фрукту насыщенный вкус.

Лучший способ использовать такие бананы — превратить их в пюре, заморозить и добавить в смузи или мороженое. Также бананы прекрасно подходят для замены сахара в кашах и выпечке, придавая тесту необходимую влажность и текстуру.

Переспелые бананы идеально сочетаются с различными пряностями, такими как корица, имбирь и мускатный орех. Они хорошо работают в банановых тортах, оладьях, кексах и маффинах, а также могут стать основой для пудингов или ПП-печенья.

Такие бананы могут заменить яйца в тесте, придавая выпечке воздушность. Использование перезрелых бананов в десертах — это не только вкусно, но и полезно.

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa).

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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