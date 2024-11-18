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Как накрыть новогодний стол и соответствовать всем трендам сервировки

2:02
Еда

Праздничный ужин — это не только вкусные блюда, но и тщательно продуманное оформление стола. Для создания приятной атмосферы важно учесть несколько основных правил.

Как накрыть новогодний стол и соответствовать всем трендам сервировки
Фото: commons.wikimedia.org by Unknown author, PDM

Скатерть и подложки под тарелки

Выбор подходящей скатерти может существенно повлиять на общее впечатление от ужина. Однотонные варианты белого, красного или зелёного цветов или скатерти с тематическими рисунками выглядят более празднично.

Дорожки подойдут для тех, кто не хочет полностью скрывать стол. Они могут быть расположены вдоль или поперек, в зависимости от формы стола. Подложки под тарелки (плейсматы) добавят завершённости сервировке.

Размещение тарелок и приборов

Тарелки и приборы должны быть расположены симметрично. Ложка для супа, ножи и вилки располагаются снаружи к центру, а десертная ложка — за тарелкой. Бокалы следует ставить справа, а хлебная тарелка размещается слева. Салфетки из ткани добавят изысканности, особенно если использовать красивые кольца.

Элементы декора

Декор из натуральных материалов, свечи, еловые ветки и небольшие тематические украшения придадут праздничности. Главное — учитывать безопасность, особенно если за столом будут дети или животные.

Учет предпочтений гостей

Заранее уточнённые предпочтения гостей помогут избежать неудобств. Важно продумать меню, учитывая возможные аллергии и вкусовые предпочтения. Также стоит учитывать отношения между гостями: приглашение людей, находящихся в конфликте, может создать неловкую атмосферу.

Подарки для гостей

Маленькие презенты добавят уюта и поднимут настроение. Это могут быть аксессуары, вкусные угощения или что-то, отражающее интересы гостей. Упаковка в крафтовую бумагу с лентами подчеркнёт индивидуальность подарков.

Уточнения

Стол — предмет мебели, имеющий приподнятую горизонтальную или наклонную поверхность и предназначенный для размещения предметов, выполнения работ, принятия пищи, игр, рисования, обучения и другой деятельности.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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