Как накрыть новогодний стол и соответствовать всем трендам сервировки

Праздничный ужин — это не только вкусные блюда, но и тщательно продуманное оформление стола. Для создания приятной атмосферы важно учесть несколько основных правил.
Выбор подходящей скатерти может существенно повлиять на общее впечатление от ужина. Однотонные варианты белого, красного или зелёного цветов или скатерти с тематическими рисунками выглядят более празднично.
Дорожки подойдут для тех, кто не хочет полностью скрывать стол. Они могут быть расположены вдоль или поперек, в зависимости от формы стола. Подложки под тарелки (плейсматы) добавят завершённости сервировке.
Тарелки и приборы должны быть расположены симметрично. Ложка для супа, ножи и вилки располагаются снаружи к центру, а десертная ложка — за тарелкой. Бокалы следует ставить справа, а хлебная тарелка размещается слева. Салфетки из ткани добавят изысканности, особенно если использовать красивые кольца.
Декор из натуральных материалов, свечи, еловые ветки и небольшие тематические украшения придадут праздничности. Главное — учитывать безопасность, особенно если за столом будут дети или животные.
Заранее уточнённые предпочтения гостей помогут избежать неудобств. Важно продумать меню, учитывая возможные аллергии и вкусовые предпочтения. Также стоит учитывать отношения между гостями: приглашение людей, находящихся в конфликте, может создать неловкую атмосферу.
Маленькие презенты добавят уюта и поднимут настроение. Это могут быть аксессуары, вкусные угощения или что-то, отражающее интересы гостей. Упаковка в крафтовую бумагу с лентами подчеркнёт индивидуальность подарков.
Стол — предмет мебели, имеющий приподнятую горизонтальную или наклонную поверхность и предназначенный для размещения предметов, выполнения работ, принятия пищи, игр, рисования, обучения и другой деятельности.
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