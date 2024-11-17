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Семь простых шагов, которые помогут сократить количество пищевых отходов

2:22
Еда

В современных условиях разнообразие продуктов на полках магазинов и в службах доставки значительно увеличилось, что привело к росту объемов пищевых отходов. Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации, треть всех продуктов в мире ежегодно оказывается в мусорных баках.

Семь простых шагов, которые помогут сократить количество пищевых отходов
Фото: freepik.com by timolina, PDM

На фоне этой проблемы популярность набирает движение Zero Waste, направленное на снижение количества отходов. Приверженцами этой философии становятся как профессиональные шеф-повара, так и обычные люди. Основной принцип — максимально использовать продукты, не отправляя их в утиль без необходимости.

Способы сокращения пищевых отходов

  • Использование кожуры овощей и фруктов.
    Кожуру можно применять для приготовления бульонов, компотов или даже чипсов. Главное — тщательно промывать продукты перед использованием.
  • Новая жизнь для черствого хлеба.
    Черствый хлеб можно измельчить в крошку для выпечки или подсушить в духовке, чтобы добавлять в супы и салаты.
    Креативное применение пищевых остатков.
  • Например, кожуру от мандаринов легко превратить в ароматизатор для дома или специю для напитков.
  • Закваска овощей.
    Ферментация позволяет дольше хранить овощи, сохраняя их полезные свойства.
  • Еда на вынос из ресторанов.
    Просьба упаковать недоеденные блюда помогает сократить пищевые отходы и экономит ресурсы.
  • Фудшеринг.
    Сервисы по обмену едой с истекающим сроком годности становятся все популярнее. Они помогают делиться излишками продуктов с теми, кто в них нуждается.
  • Переработка перезревших фруктов.
    Такие фрукты можно использовать для приготовления смузи, выпечки или других блюд.

Практика ресторанов

Пример философии Zero Waste демонстрируют рестораны, использующие продукты целиком, включая обрезки и визуально неидеальные ингредиенты. Бренд-шефы таких заведений уделяют внимание локальности продуктов, сокращению транспортных расходов и тщательному планированию закупок.

Применяя эти принципы дома, можно не только сократить отходы, но и внести вклад в сохранение экологии.

Уточнения

Пищевы́е отхо́ды отбро́сы, биологи́ческие твёрдые отхо́ды (биологи́ческие ТО) — пищевые продукты, которые полностью или частично потеряли свои первоначальные потребительские свойства в процессах их производства, переработки, использования или хранения.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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