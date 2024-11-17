Семь простых шагов, которые помогут сократить количество пищевых отходов

В современных условиях разнообразие продуктов на полках магазинов и в службах доставки значительно увеличилось, что привело к росту объемов пищевых отходов. Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации, треть всех продуктов в мире ежегодно оказывается в мусорных баках.
На фоне этой проблемы популярность набирает движение Zero Waste, направленное на снижение количества отходов. Приверженцами этой философии становятся как профессиональные шеф-повара, так и обычные люди. Основной принцип — максимально использовать продукты, не отправляя их в утиль без необходимости.
Пример философии Zero Waste демонстрируют рестораны, использующие продукты целиком, включая обрезки и визуально неидеальные ингредиенты. Бренд-шефы таких заведений уделяют внимание локальности продуктов, сокращению транспортных расходов и тщательному планированию закупок.
Применяя эти принципы дома, можно не только сократить отходы, но и внести вклад в сохранение экологии.
Пищевы́е отхо́ды отбро́сы, биологи́ческие твёрдые отхо́ды (биологи́ческие ТО) — пищевые продукты, которые полностью или частично потеряли свои первоначальные потребительские свойства в процессах их производства, переработки, использования или хранения.
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Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!