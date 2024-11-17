Семь простых шагов, которые помогут сократить количество пищевых отходов

2:22 Your browser does not support the audio element. Еда

В современных условиях разнообразие продуктов на полках магазинов и в службах доставки значительно увеличилось, что привело к росту объемов пищевых отходов. Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации, треть всех продуктов в мире ежегодно оказывается в мусорных баках.

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На фоне этой проблемы популярность набирает движение Zero Waste, направленное на снижение количества отходов. Приверженцами этой философии становятся как профессиональные шеф-повара, так и обычные люди. Основной принцип — максимально использовать продукты, не отправляя их в утиль без необходимости.

Способы сокращения пищевых отходов

Использование кожуры овощей и фруктов.

Кожуру можно применять для приготовления бульонов, компотов или даже чипсов. Главное — тщательно промывать продукты перед использованием.

Кожуру можно применять для приготовления бульонов, компотов или даже чипсов. Главное — тщательно промывать продукты перед использованием. Новая жизнь для черствого хлеба.

Черствый хлеб можно измельчить в крошку для выпечки или подсушить в духовке, чтобы добавлять в супы и салаты.

Креативное применение пищевых остатков.

Черствый хлеб можно измельчить в крошку для выпечки или подсушить в духовке, чтобы добавлять в супы и салаты. Креативное применение пищевых остатков. Например, кожуру от мандаринов легко превратить в ароматизатор для дома или специю для напитков.

Закваска овощей.

Ферментация позволяет дольше хранить овощи, сохраняя их полезные свойства.

Ферментация позволяет дольше хранить овощи, сохраняя их полезные свойства. Еда на вынос из ресторанов.

Просьба упаковать недоеденные блюда помогает сократить пищевые отходы и экономит ресурсы.

Просьба упаковать недоеденные блюда помогает сократить пищевые отходы и экономит ресурсы. Фудшеринг.

Сервисы по обмену едой с истекающим сроком годности становятся все популярнее. Они помогают делиться излишками продуктов с теми, кто в них нуждается.

Сервисы по обмену едой с истекающим сроком годности становятся все популярнее. Они помогают делиться излишками продуктов с теми, кто в них нуждается. Переработка перезревших фруктов.

Такие фрукты можно использовать для приготовления смузи, выпечки или других блюд.

Практика ресторанов

Пример философии Zero Waste демонстрируют рестораны, использующие продукты целиком, включая обрезки и визуально неидеальные ингредиенты. Бренд-шефы таких заведений уделяют внимание локальности продуктов, сокращению транспортных расходов и тщательному планированию закупок.

Применяя эти принципы дома, можно не только сократить отходы, но и внести вклад в сохранение экологии.

Уточнения

Пищевы́е отхо́ды отбро́сы, биологи́ческие твёрдые отхо́ды (биологи́ческие ТО) — пищевые продукты, которые полностью или частично потеряли свои первоначальные потребительские свойства в процессах их производства, переработки, использования или хранения.

