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Ошибки новогоднего меню, которые стоит исправить

2:47
Еда

Новогодние праздники традиционно сопровождаются пышными застольями, однако, чтобы избежать неприятных последствий, стоит учесть ряд типичных ошибок.

Ошибки новогоднего меню, которые стоит исправить
Фото: commons.wikimedia.org by Alisa Anton, PDM

Подготовка стола заранее может привести к потере свежести блюд. Поплывшие салаты и размокшие тарталетки не только теряют привлекательный вид, но и рискуют отправиться в отходы. Лучше готовить бутерброды, закуски и свежие салаты непосредственно перед подачей, а слоеные салаты и торты оставить пропитываться с вечера.

Изобилие жирной пищи, особенно в сочетании с алкоголем, нередко вызывает проблемы с пищеварением. Рекомендуется сократить количество тяжелых блюд, сделав акцент на овощах, нежирном мясе и легких заправках.

Целые фрукты на столе выглядят эффектно, но неудобны для гостей. Очищенные и порезанные кусочками фрукты или фруктовые канапе значительно облегчат процесс трапезы.

Ароматические свечи на праздничном столе могут перебить аппетит. Их лучше оставить для чаепития, где запахи свечей и напитков будут гармонично сочетаться.

Учет предпочтений и особенностей гостей поможет избежать неловкостей. Лучше заранее уточнить, какие блюда стоит исключить или адаптировать.

Соединение нескольких национальных кухонь на одном столе часто превращается в хаос. Однообразие стиля и вкуса сделают трапезу более гармоничной.

Резкие запахи чеснока и лука могут отпугнуть некоторых гостей. Лук стоит обдать кипятком, чтобы смягчить его аромат, а чеснок лучше оставить для отдельных блюд.

Начинать застолье в полночь не рекомендуется. Голод в течение дня приводит к перееданию, а алкоголь на голодный желудок усиливает опьянение. Врачи советуют ужинать за несколько часов до праздника, а в полночь ограничиваться легкими закусками.

Сладкие напитки, особенно газированные, усиливают жажду и дискомфорт. Оптимальным решением станет обычная или минеральная вода.

Скоропортящиеся блюда не стоит готовить в избытке. Лучше рассчитывать количество порций так, чтобы избежать пищевых отходов и риска пищевых отравлений.

Порционная подача блюд часто приводит к тому, что остатки выкидываются. Гораздо удобнее сервировать на общих тарелках, чтобы каждый мог взять ровно столько, сколько планирует съесть.

Использование одноразовой посуды снижает праздничную атмосферу. Красиво сервированный стол подчеркнет значимость события, исключение составляют праздники на природе.

Уточнения

Меню́ (фр. le menu) — перечень блюд и напитков, подаваемых в кафе, ресторане или баре.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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