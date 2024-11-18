Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Собчак предложила депутату Госдумы Ильтякову вырастить свою рожалку
Выяснилось, какую сумму заработал Янник Синнер, победив на Итоговом турнире
Ускоренный рост костей детей связали с синим светом смартфонов
Почему цитрусовые необходимы для здоровья кожи и волос зимой?
Гид по контрабанде алкоголя на Мальдивы для отдыха на миллион
Ничто не согреет вас в холодный день лучше домашнего яблочного чая с апельсином
У банкрота Блиновской нашли баснословно дорогую недвижимость в Дубае
Как избавиться от прыщей быстро и без косметики
Микроклоны, рожки или усы: что выбрать для выращивания клубники

Необычный и вкусный вариант начинки для блинов, которая нравится даже детям

1:14
Еда

Эта сытная начинка прекрасно подходит для заворачивания в блины, лаваш или создания пирожков. Не переживайте, что она может не понравиться детям! Поверьте, ваши опасения напрасны — вся семья оценит блины с такой начинкой по достоинству! Кстати, с этой начинкой можно делать не только блины, а также пирожки и лаваш.

Необычный и вкусный вариант начинки для блинов, которая нравится даже детям
Фото: commons.wikimedia.org by pauk, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

  • крабовые палочки — 300-350 г;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • варёный рис — 5-7 ст. л.;
  • растительное масло — 3 ст. л.;
  • кетчуп — 1 ст. л.;
  • соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Обжарьте мелко нарезанный лук и морковь, натёртую на крупной тёрке, на растительном масле.
  2. Добавьте мелко нарезанные крабовые палочки и варёный рис. Готовьте всё вместе ещё несколько минут.
  3. В конце посолите и поперчите по вкусу. Можно добавить ложку кетчупа для лёгкой кислинки.
  4. Заверните начинку в блины удобным способом (конвертом или треугольником).
  5. Перед подачей слегка обжарьте блины на сливочном масле.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

Кра́бовые па́лочки — вид продуктов питания, имитирующих крабовое мясо, которые создаются из обработанного рыбного белка сурими или измельчённого мяса белой рыбы. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Откуда берутся блохи в квартире и как быстро от них избавиться
Недвижимость
Откуда берутся блохи в квартире и как быстро от них избавиться Аудио 
Последствия износа свечей: как не допустить поломку двигателя
Авто
Последствия износа свечей: как не допустить поломку двигателя Аудио 
Эксперт назвал главные ошибки при проверке уровня масла в двигателе автомобиля
Авто
Эксперт назвал главные ошибки при проверке уровня масла в двигателе автомобиля Аудио 
Популярное
Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда

Ваш кот дерёт мебель? Это не просто точка когтей! Разбираем основные причины и даём советы, как исправить ситуацию.

Устали от когтей на диване — вот как решить проблему раз и навсегда
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Kia и Hyundai вне игры: изменения в списке параллельного импорта
Эксперт дал ответ, стоит ли сейчас покупать россиянам недвижимость
Кошка пристально смотрит на вас? Вот что значит такое поведение
Ту-324. Российский ближнемагистральный лайнер, который никак не взлетит Дмитрий Плотников Запад начал отказываться от послевоенного восстановления Украины не без пользы для себя Любовь Степушова Ваше здоровье в ваших руках — во всём должна быть умеренность Сергей Лебедев
Неожиданные запреты: эксперты рассказали, какие предметы нельзя провозить в ручной клади в самолёте
Толстянка в доме: как ухаживать, чтобы растение привлекало удачу
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Как избавиться от кротов в огороде раз и навсегда
Последние материалы
У банкрота Блиновской нашли баснословно дорогую недвижимость в Дубае
Как избавиться от прыщей быстро и без косметики
Микроклоны, рожки или усы: что выбрать для выращивания клубники
Диета по группам крови: как модный тренд ставит здоровье под угрозу
Липецкие туристы отсудили у РЖД деньги за опоздание поезда
Мария Погребняк рассказала об удивительном подарке мужа на день рождения
Учёные раскрыли загадку столетия с двумя точками плавления вещества
Ближний свет авто иногда ослепляет— почему так бывает
Фиалка будет счастлива: круглый год цветения с правильным уходом
Австрийцы рискуют обанкротиться из-за энергокризиса
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.