Необычный и вкусный вариант начинки для блинов, которая нравится даже детям

Эта сытная начинка прекрасно подходит для заворачивания в блины, лаваш или создания пирожков. Не переживайте, что она может не понравиться детям! Поверьте, ваши опасения напрасны — вся семья оценит блины с такой начинкой по достоинству! Кстати, с этой начинкой можно делать не только блины, а также пирожки и лаваш.
Ингредиенты:
Приготовление:
Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.
Кра́бовые па́лочки — вид продуктов питания, имитирующих крабовое мясо, которые создаются из обработанного рыбного белка сурими или измельчённого мяса белой рыбы.
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