Необычный и вкусный вариант начинки для блинов, которая нравится даже детям

1:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Эта сытная начинка прекрасно подходит для заворачивания в блины, лаваш или создания пирожков. Не переживайте, что она может не понравиться детям! Поверьте, ваши опасения напрасны — вся семья оценит блины с такой начинкой по достоинству! Кстати, с этой начинкой можно делать не только блины, а также пирожки и лаваш.

Фото: commons.wikimedia.org by pauk, CC BY-SA 3.0

Ингредиенты:

крабовые палочки — 300-350 г;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

варёный рис — 5-7 ст. л.;

растительное масло — 3 ст. л.;

кетчуп — 1 ст. л.;

соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Обжарьте мелко нарезанный лук и морковь, натёртую на крупной тёрке, на растительном масле. Добавьте мелко нарезанные крабовые палочки и варёный рис. Готовьте всё вместе ещё несколько минут. В конце посолите и поперчите по вкусу. Можно добавить ложку кетчупа для лёгкой кислинки. Заверните начинку в блины удобным способом (конвертом или треугольником). Перед подачей слегка обжарьте блины на сливочном масле.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.



Кра́бовые па́лочки — вид продуктов питания, имитирующих крабовое мясо, которые создаются из обработанного рыбного белка сурими или измельчённого мяса белой рыбы.

