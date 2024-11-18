Самый правильный рецепт квашеной капусты — хрустящей, сочной, без слизи

По этому рецепту получается хрустящая, острая и без слизи ферментированная квашеная капуста. Идеальные пропорции для одной трёхлитровой банки (без рассола).
Чтобы капуста получилась хрустящей, сочной и острой, выберите правильный сорт капусты — поздние сорта с плотными вилками, подходящие для засолки.
Ингредиенты:
Приготовление:
Ква́шеная капу́ста — пищевой продукт, получаемый из капусты при её молочнокислом брожении (квашении), считающийся национальным продуктом во многих странах Европы, включая Россию, а также в странах Азии (Корея, Китай и др.).
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