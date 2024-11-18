Самый правильный рецепт квашеной капусты — хрустящей, сочной, без слизи

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

По этому рецепту получается хрустящая, острая и без слизи ферментированная квашеная капуста. Идеальные пропорции для одной трёхлитровой банки (без рассола).

Фото: commons.wikimedia.org by Eugene Zelenko, CC BY-SA 4.0

Чтобы капуста получилась хрустящей, сочной и острой, выберите правильный сорт капусты — поздние сорта с плотными вилками, подходящие для засолки.

Ингредиенты:

Капуста — 2,9-3 кг;

Морковь — 1 шт. (150 г);

Соль каменная — 50 г (2 ст. ложки);

Лавровый лист — 5 шт.;

Чёрный перец горошком — 20 шт.;

Душистый перец горошком — 10 шт.;

Другие специи (тмин, семена укропа) — по желанию.

Приготовление:

Нарежьте капусту и морковь, перемешайте и посолите. Мните капусту руками до появления сока. Плотно уложите капусту в банку, добавляя специи между слоями. Оставьте банку при комнатной температуре на 3-4 дня для брожения, протыкая капусту дважды в день. Когда брожение закончится, уберите банку в холодильник.

Уточнения

Ква́шеная капу́ста — пищевой продукт, получаемый из капусты при её молочнокислом брожении (квашении), считающийся национальным продуктом во многих странах Европы, включая Россию, а также в странах Азии (Корея, Китай и др.).

