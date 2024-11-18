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Самый правильный рецепт квашеной капусты — хрустящей, сочной, без слизи

1:12
Еда

По этому рецепту получается хрустящая, острая и без слизи ферментированная квашеная капуста. Идеальные пропорции для одной трёхлитровой банки (без рассола).

Самый правильный рецепт квашеной капусты — хрустящей, сочной, без слизи
Фото: commons.wikimedia.org by Eugene Zelenko, CC BY-SA 4.0

Чтобы капуста получилась хрустящей, сочной и острой, выберите правильный сорт капусты — поздние сорта с плотными вилками, подходящие для засолки.

Ингредиенты:

  • Капуста — 2,9-3 кг;
  • Морковь — 1 шт. (150 г);
  • Соль каменная — 50 г (2 ст. ложки);
  • Лавровый лист — 5 шт.;
  • Чёрный перец горошком — 20 шт.;
  • Душистый перец горошком — 10 шт.;
  • Другие специи (тмин, семена укропа) — по желанию.

Приготовление:

  1. Нарежьте капусту и морковь, перемешайте и посолите.
  2. Мните капусту руками до появления сока.
  3. Плотно уложите капусту в банку, добавляя специи между слоями.
  4. Оставьте банку при комнатной температуре на 3-4 дня для брожения, протыкая капусту дважды в день.
  5. Когда брожение закончится, уберите банку в холодильник.

Уточнения

Ква́шеная капу́ста — пищевой продукт, получаемый из капусты при её молочнокислом брожении (квашении), считающийся национальным продуктом во многих странах Европы, включая Россию, а также в странах Азии (Корея, Китай и др.). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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