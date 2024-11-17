Простые сырники, которые очень легко готовить и очень вкусно есть

Сырники — это традиционное блюдо русской кухни, которое готовится из творога, яиц, муки и небольшого количества сахара. Они являются идеальным завтраком, который заряжает энергией на весь день, или лёгким ужином, который не перегружает желудок.
Сырники — это не только аппетитное, но и очень питательное блюдо, которое легко приготовить дома. Для этого вам понадобятся простые ингредиенты:
Приготовление:
Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.
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