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Простые сырники, которые очень легко готовить и очень вкусно есть

1:11
Еда

Сырники — это традиционное блюдо русской кухни, которое готовится из творога, яиц, муки и небольшого количества сахара. Они являются идеальным завтраком, который заряжает энергией на весь день, или лёгким ужином, который не перегружает желудок.

Простые сырники, которые очень легко готовить и очень вкусно есть
Фото: commons.wikimedia.org by Sirex at Lithuanian Wikibooks, CC BY-SA 3.0

Сырники — это не только аппетитное, но и очень питательное блюдо, которое легко приготовить дома. Для этого вам понадобятся простые ингредиенты:

  • 400 г творога;
  • 4 столовые ложки сахара;
  • 1 яйцо;
  • 100 г муки;
  • растительное масло для жарки;
  • сметана (по желанию).

Приготовление:

  1. Положите в миску творог.
  2. Насыпьте к нему сахар и хорошо перемешайте.
  3. Разбейте яйцо и снова перемешайте до получения однородной массы.
  4. Всыпьте муку и перемешайте до однородности.
  5. Сформируйте круглые сырники, обваляйте их в муке.
  6. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте сырники с двух сторон до золотистой корочки (примерно по 5 минут с каждой стороны).
  7. Подавайте сырники со сметаной, сгущёнкой или любимым вареньем.

Уточнения

Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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