Простые сырники, которые очень легко готовить и очень вкусно есть

1:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Сырники — это традиционное блюдо русской кухни, которое готовится из творога, яиц, муки и небольшого количества сахара. Они являются идеальным завтраком, который заряжает энергией на весь день, или лёгким ужином, который не перегружает желудок.

Фото: commons.wikimedia.org by Sirex at Lithuanian Wikibooks, CC BY-SA 3.0

Сырники — это не только аппетитное, но и очень питательное блюдо, которое легко приготовить дома. Для этого вам понадобятся простые ингредиенты:

400 г творога;

4 столовые ложки сахара;

1 яйцо;

100 г муки;

растительное масло для жарки;

сметана (по желанию).

Приготовление:

Положите в миску творог. Насыпьте к нему сахар и хорошо перемешайте. Разбейте яйцо и снова перемешайте до получения однородной массы. Всыпьте муку и перемешайте до однородности. Сформируйте круглые сырники, обваляйте их в муке. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте сырники с двух сторон до золотистой корочки (примерно по 5 минут с каждой стороны). Подавайте сырники со сметаной, сгущёнкой или любимым вареньем.

Уточнения

Сы́рники творо́жники — жареное горячее блюдо в форме биточков, кружочков или небольших лепёшек из теста на основе творога и пшеничной муки.

