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Капуста, тушенная с мясом и грибами — вкусный и сытный ужин для всей семьи

1:29
Еда

Тушёная капуста с мясом и грибами — это вкусное и сытное блюдо, которое идеально подходит для семейного ужина или обеда. Это простое и доступное блюдо готовится из доступных ингредиентов и не требует особых кулинарных навыков.

Капуста, тушенная с мясом и грибами — вкусный и сытный ужин для всей семьи
Фото: commons.wikimedia.org by bob walker, CC BY-SA 2.0

Для приготовления блюда на 5-6 человек вам потребуется:

  • 600-800 граммов мякоти свинины или телятины;
  • 600-800 граммов свежей капусты;
  • 400 граммов картофеля;
  • 250 граммов свежих шампиньонов;
  • 3 столовые ложки растительного масла;
  • 4 столовые ложки кетчупа, можно острого;
  • 2 средних лавровых листа;
  • небольшой пучок петрушки;
  • соль и перец по вкусу.

Капуста, тушённая с мясом и грибами, готовится следующим образом:

  1. Грибы протереть влажной салфеткой, нарезать пластинками.
  2. Картофель очистить, нарезать ломтиками. Капусту нашинковать и обсушить.
  3. Мясо нарезать кубиками. Обжарить на масле до золотистой корочки, посолить и поперчить.
  4. Добавить грибы и готовить ещё 5 минут. Затем добавить капусту.
  5. Кетчуп развести водой, посолить и вылить в блюдо. Перемешать, накрыть крышкой и тушить 7-8 минут.
  6. Добавить картофель, лавровый лист и залить кипятком. Тушить ещё 30 минут.
  7. За 5 минут до готовности посыпать блюдо зеленью петрушки.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение. 

Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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