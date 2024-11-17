Капуста, тушенная с мясом и грибами — вкусный и сытный ужин для всей семьи

Тушёная капуста с мясом и грибами — это вкусное и сытное блюдо, которое идеально подходит для семейного ужина или обеда. Это простое и доступное блюдо готовится из доступных ингредиентов и не требует особых кулинарных навыков.
Для приготовления блюда на 5-6 человек вам потребуется:
Капуста, тушённая с мясом и грибами, готовится следующим образом:
Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.
Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных.
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Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!