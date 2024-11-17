Капуста, тушенная с мясом и грибами — вкусный и сытный ужин для всей семьи

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Тушёная капуста с мясом и грибами — это вкусное и сытное блюдо, которое идеально подходит для семейного ужина или обеда. Это простое и доступное блюдо готовится из доступных ингредиентов и не требует особых кулинарных навыков.

Фото: commons.wikimedia.org by bob walker, CC BY-SA 2.0

Для приготовления блюда на 5-6 человек вам потребуется:

600-800 граммов мякоти свинины или телятины;

600-800 граммов свежей капусты;

400 граммов картофеля;

250 граммов свежих шампиньонов;

3 столовые ложки растительного масла;

4 столовые ложки кетчупа, можно острого;

2 средних лавровых листа;

небольшой пучок петрушки;

соль и перец по вкусу.

Капуста, тушённая с мясом и грибами, готовится следующим образом:

Грибы протереть влажной салфеткой, нарезать пластинками. Картофель очистить, нарезать ломтиками. Капусту нашинковать и обсушить. Мясо нарезать кубиками. Обжарить на масле до золотистой корочки, посолить и поперчить. Добавить грибы и готовить ещё 5 минут. Затем добавить капусту. Кетчуп развести водой, посолить и вылить в блюдо. Перемешать, накрыть крышкой и тушить 7-8 минут. Добавить картофель, лавровый лист и залить кипятком. Тушить ещё 30 минут. За 5 минут до готовности посыпать блюдо зеленью петрушки.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.



Грибы́ (лат. Fungi или Mycota) — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных.

