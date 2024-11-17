Овощные котлеты с пряностями: рецепт из чечевицы и кабачка

Котлеты — универсальное блюдо, которое можно готовить из самых разных ингредиентов и подавать с любым гарниром. Если вы ищете полезный и сытный вариант, попробуйте приготовить котлеты из зелёной чечевицы и кабачка. Это блюдо не только вкусное, но и питательное, а благодаря использованию овощей и специй оно приобретает яркий аромат и насыщенный вкус.
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Для приготовления понадобятся:
зелёная чечевица,
кабачок,
протёртые помидоры,
красный лук,
чеснок и чесночный порошок,
мука,
лавровый лист,
оливковое и растительное масла,
специи (сумах, перец, кориандр, кумин, соль),
коричневый сахар,
панировочные сухари.
Процесс приготовления:
Чечевица: Залейте её водой, добавьте ложку оливкового масла, соль и лавровый лист. Варите до готовности, затем промойте.
Овощи: Натрите кабачок на крупной тёрке, а лук и чеснок мелко нарежьте. Обжарьте овощи на оливковом масле до мягкости.
Соус: Добавьте к овощам протёртые помидоры, специи (сумах, кориандр, кумин, перец), немного коричневого сахара и тушите около пяти минут.
Масса для котлет: В глубокой миске соедините варёную чечевицу, обжаренные овощи и соус, добавьте муку и тщательно перемешайте. Накройте плёнкой и уберите в холодильник на 10 минут.
Формирование котлет: Достаньте массу из холодильника, сформируйте котлеты, обваляйте их в панировочных сухарях.
Жарка: Обжарьте котлеты на растительном масле по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.
Подавайте эти полезные и ароматные котлеты с любимым гарниром или свежим салатом.
Уточнения
Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.