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Овощные котлеты с пряностями: рецепт из чечевицы и кабачка

1:55
Еда

Котлеты — универсальное блюдо, которое можно готовить из самых разных ингредиентов и подавать с любым гарниром. Если вы ищете полезный и сытный вариант, попробуйте приготовить котлеты из зелёной чечевицы и кабачка. Это блюдо не только вкусное, но и питательное, а благодаря использованию овощей и специй оно приобретает яркий аромат и насыщенный вкус.

Овощные котлеты с пряностями: рецепт из чечевицы и кабачка
Фото: freepik.com by timolina, PDM

Для приготовления понадобятся:

  • зелёная чечевица,
  • кабачок,
  • протёртые помидоры,
  • красный лук,
  • чеснок и чесночный порошок,
  • мука,
  • лавровый лист,
  • оливковое и растительное масла,
  • специи (сумах, перец, кориандр, кумин, соль),
  • коричневый сахар,
  • панировочные сухари.

Процесс приготовления:

  1. Чечевица: Залейте её водой, добавьте ложку оливкового масла, соль и лавровый лист. Варите до готовности, затем промойте.
  2. Овощи: Натрите кабачок на крупной тёрке, а лук и чеснок мелко нарежьте. Обжарьте овощи на оливковом масле до мягкости.
  3. Соус: Добавьте к овощам протёртые помидоры, специи (сумах, кориандр, кумин, перец), немного коричневого сахара и тушите около пяти минут.
  4. Масса для котлет: В глубокой миске соедините варёную чечевицу, обжаренные овощи и соус, добавьте муку и тщательно перемешайте. Накройте плёнкой и уберите в холодильник на 10 минут.
  5. Формирование котлет: Достаньте массу из холодильника, сформируйте котлеты, обваляйте их в панировочных сухарях.
  6. Жарка: Обжарьте котлеты на растительном масле по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Подавайте эти полезные и ароматные котлеты с любимым гарниром или свежим салатом.

Уточнения

Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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