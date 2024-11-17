Овощные котлеты с пряностями: рецепт из чечевицы и кабачка

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Котлеты — универсальное блюдо, которое можно готовить из самых разных ингредиентов и подавать с любым гарниром. Если вы ищете полезный и сытный вариант, попробуйте приготовить котлеты из зелёной чечевицы и кабачка. Это блюдо не только вкусное, но и питательное, а благодаря использованию овощей и специй оно приобретает яркий аромат и насыщенный вкус.

Фото: freepik.com by timolina, PDM

Для приготовления понадобятся:

зелёная чечевица,

кабачок,

протёртые помидоры,

красный лук,

чеснок и чесночный порошок,

мука,

лавровый лист,

оливковое и растительное масла,

специи (сумах, перец, кориандр, кумин, соль),

коричневый сахар,

панировочные сухари.

Процесс приготовления:

Чечевица: Залейте её водой, добавьте ложку оливкового масла, соль и лавровый лист. Варите до готовности, затем промойте. Овощи: Натрите кабачок на крупной тёрке, а лук и чеснок мелко нарежьте. Обжарьте овощи на оливковом масле до мягкости. Соус: Добавьте к овощам протёртые помидоры, специи (сумах, кориандр, кумин, перец), немного коричневого сахара и тушите около пяти минут. Масса для котлет: В глубокой миске соедините варёную чечевицу, обжаренные овощи и соус, добавьте муку и тщательно перемешайте. Накройте плёнкой и уберите в холодильник на 10 минут. Формирование котлет: Достаньте массу из холодильника, сформируйте котлеты, обваляйте их в панировочных сухарях. Жарка: Обжарьте котлеты на растительном масле по 2-3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Подавайте эти полезные и ароматные котлеты с любимым гарниром или свежим салатом.

Уточнения

Кабачо́к — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. Плоды могут быть зелёного, жёлтого, чёрного или белого цвета. Мякоть нежная и быстроваркая.



