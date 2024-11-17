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Как приготовить кабачковый хлеб: простой рецепт без рафинированного сахара

1:55
Еда

Если вы исчерпали идеи для блюд из кабачков, диетологи предлагают попробовать что-то новое — например, кабачковый хлеб. Диетолог Ирина Кононенко поделилась рецептом этого полезного и вкусного блюда. Кабачковый хлеб получается нежным, сладковатым и, что особенно важно, не содержит рафинированного сахара.

Как приготовить кабачковый хлеб: простой рецепт без рафинированного сахара
Фото: commons.wikimedia.org by 4028mdk09, CC BY-SA 3.0

Для приготовления вам понадобятся:

  • 250 г цельнозерновой муки,
  • 315 г натёртого и отжатого от влаги кабачка,
  • 35 г изюма без косточек,
  • 0,5 стакана растительного масла,
  • 2 яйца,
  • 2 ч. л. молотого имбиря,
  • 0,5 ч. л. соли, разрыхлителя и пищевой соды,
  • 150 г мёда,
  • 1 ч. л. ванилина.

Процесс приготовления:

  1. Разогрейте духовку до 200°C.
  2. Замочите изюм в горячей воде на 10 минут, затем слейте воду.
  3. В одной миске смешайте сухие ингредиенты: муку, имбирь, разрыхлитель, соду и соль.
  4. В другой миске соедините яйца, масло, мёд и ванилин, перемешайте до однородной массы.
  5. Добавьте в жидкую смесь натёртые кабачки и изюм, затем постепенно введите сухую смесь. Перемешивайте, пока тесто не станет однородным.
  6. Смажьте форму для выпечки растительным маслом, выложите в неё тесто. Уменьшите температуру духовки до 190°C и выпекайте хлеб 45-50 минут. Если хлеб недостаточно пропёкся, оставьте его в духовке ещё на 10-15 минут.

После выпекания дайте хлебу остыть в течение 10 минут, затем аккуратно извлеките из формы. Подавайте к столу, наслаждаясь полезной и вкусной выпечкой.

Уточнения

Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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