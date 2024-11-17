Как приготовить кабачковый хлеб: простой рецепт без рафинированного сахара

Если вы исчерпали идеи для блюд из кабачков, диетологи предлагают попробовать что-то новое — например, кабачковый хлеб. Диетолог Ирина Кононенко поделилась рецептом этого полезного и вкусного блюда. Кабачковый хлеб получается нежным, сладковатым и, что особенно важно, не содержит рафинированного сахара.
Для приготовления вам понадобятся:
Процесс приготовления:
После выпекания дайте хлебу остыть в течение 10 минут, затем аккуратно извлеките из формы. Подавайте к столу, наслаждаясь полезной и вкусной выпечкой.
Вы́печка — общее название для хлебобулочных и кондитерских изделий, изготавливаемых методом выпекания, а также сам этот процесс.
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