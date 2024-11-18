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Какой перекус взять в школу: советы нутрициолога для родителей

1:19
Еда

С приближением школьных будней многие родители задумываются, что дать ребенку в качестве перекуса. Терапевт и нутрициолог Надежда Чернышова в интервью NEWS.ru поделилась советами, какой еды будет достаточно для поддержания энергии школьника.

Какой перекус взять в школу: советы нутрициолога для родителей
Фото: freepik.com by KamranAydinov, PDM

Врач отметила, что сбалансированный перекус может включать бутерброд из хлеба, кусочка буженины или ветчины (как источника белка) и листа зелени. При этом важно избегать колбасы, поскольку она не является здоровой альтернативой. Такой перекус поможет ребенку чувствовать себя сытым между основными приемами пищи.

Чернышова подчеркнула, что носить с собой полноценный ланчбокс с гарниром, мясом или салатом зачастую неудобно, тем более, что в большинстве школ организовано хотя бы одно полноценное питание.

Дополнить бутерброд можно яблоком или другим фруктом, который станет источником натуральных сахаров и энергии. Что-то сладкое также полезно включить в перекус — например, сладости, подходящие под индивидуальный рацион ребенка. Сегодня легко найти продукты без лактозы, глютена или белого сахара для детей с особыми потребностями в питании.

Уточнения

Бутербро́д  — закусочное блюдо в виде ломтика хлеба или булочки, покрытых сливочным маслом или мясными, рыбными и другими гастрономическими продуктами (кулинарные изделия, сыры, сырковая масса, повидло, джем, яйца). Благодаря быстроте приготовления, удобству потребления и переноски бутерброды пользуются популярностью как в основные, так и промежуточные приёмы пищи.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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