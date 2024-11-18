Безалкогольное пиво: сколько можно пить без вреда для здоровья

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Многим нравится вкус пива, но не всем хочется употреблять алкоголь. В таких случаях выбор часто падает на безалкогольное пиво. Однако, безопасен ли этот напиток для здоровья? На этот вопрос ответила гастроэнтеролог и диетолог Александра Ноев.

Фото: unsplash.com by Уил Стюарт, CC0

По словам врача, качественное безалкогольное пиво содержит полезные вещества, такие как витамины группы B, кремний, магний и калий, которые положительно влияют на нервную систему, а также состояние волос и кожи. Но рассчитывать на значительный оздоровительный эффект от употребления этого напитка не стоит.

Безалкогольное пиво безопасно, если употреблять его умеренно — не более двух бокалов в неделю. Александра Ноев напомнила, что напиток содержит легкоусвояемые углеводы, переизбыток которых может привести к набору лишнего веса. Кроме того, регулярное употребление пива может обострить хронические заболевания желудочно-кишечного тракта, такие как гастрит и язва.

Особое внимание стоит уделить тому, что безалкогольное пиво категорически запрещено детям и беременным. Несмотря на название, оно всё равно может содержать до 1% спирта, подчеркнула врач.

Уточнения

Гастроэнтероло́гия — раздел медицины, изучающий желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) человека, его строение и функционирование, его заболевания и методы их лечения.



