Куриные крылышки с гранатовым соком: рецепт для нежного и ароматного блюда

Куриные крылышки — это вкусное и быстрое в приготовлении блюдо, секрет которого кроется в правильно подобранном маринаде. Обычно крылышки маринуют в соевом соусе, медово-горчичной смеси или цитрусовом соке. Эти варианты придают мясу хрустящую корочку снаружи и сочность внутри.
Но есть ещё один оригинальный способ — использовать гранатовый сок. По мнению кулинаров, он придаёт крылышкам нежный и мягкий вкус, делая их особенно аппетитными.
Для маринада на килограмм куриных крыльев понадобится:
Из специй идеально подойдут соль, перец и паприка, но вы можете выбрать любые по своему вкусу.
В глубокой миске смешайте гранатовый сок, соевый соус, растительное масло и мед. Добавьте крылья и специи, тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт маринадом. Оставьте крылья в холодильнике на час, придавив сверху тарелкой, чтобы они лучше пропитались.
Когда маринад сделает своё дело, слейте его, выложите крылья на решётку и запекайте около 40 минут в духовке при 180°C. Результат — нежные, ароматные и аппетитные крылышки, которые идеально подойдут для ужина или вечеринки.
Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
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