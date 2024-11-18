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Куриные крылышки с гранатовым соком: рецепт для нежного и ароматного блюда

1:29
Еда

Куриные крылышки — это вкусное и быстрое в приготовлении блюдо, секрет которого кроется в правильно подобранном маринаде. Обычно крылышки маринуют в соевом соусе, медово-горчичной смеси или цитрусовом соке. Эти варианты придают мясу хрустящую корочку снаружи и сочность внутри.

Куриные крылышки с гранатовым соком: рецепт для нежного и ароматного блюда
Фото: commons.wikimedia.org by JIP, CC BY-SA 4.0

Но есть ещё один оригинальный способ — использовать гранатовый сок. По мнению кулинаров, он придаёт крылышкам нежный и мягкий вкус, делая их особенно аппетитными.

Для маринада на килограмм куриных крыльев понадобится:

  • 500 мл гранатового сока,
  • 1 чайная ложка меда,
  • 2 столовые ложки растительного масла,
  • 2 столовые ложки соевого соуса.

Из специй идеально подойдут соль, перец и паприка, но вы можете выбрать любые по своему вкусу.

В глубокой миске смешайте гранатовый сок, соевый соус, растительное масло и мед. Добавьте крылья и специи, тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек был покрыт маринадом. Оставьте крылья в холодильнике на час, придавив сверху тарелкой, чтобы они лучше пропитались.

Когда маринад сделает своё дело, слейте его, выложите крылья на решётку и запекайте около 40 минут в духовке при 180°C. Результат — нежные, ароматные и аппетитные крылышки, которые идеально подойдут для ужина или вечеринки.

Уточнения

Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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