Низкокалорийная пицца за 20 минут: рецепт с лавашом, песто и кабачками

Пицца — одно из самых любимых и универсальных блюд, ведь для начинки и соуса можно выбирать любые ингредиенты, позволяя себе эксперименты со вкусами. Однако её калорийность нередко заставляет отказаться от удовольствия. К счастью, есть способ сделать пиццу не только менее калорийной, но и быстрой в приготовлении — основой может стать обычный тонкий лаваш.
Такой подход экономит время по сравнению с традиционными или овощными коржами, которые требуют дополнительных усилий. Вместо жирного сыра и мясных продуктов для начинки можно выбрать полезные ингредиенты, например, кабачки и моцареллу. А для соуса идеально подойдут песто и томатный, создавая свежий и насыщенный вкус.
Для приготовления низкокалорийной пиццы понадобится два тонких лаваша. Сложите их вместе, чтобы основа стала прочнее, и смажьте верхний слой томатным соусом. Кабачок и моцареллу нарежьте кольцами, выложите их на лаваш и добавьте немного соуса песто.
Выпекайте пиццу в духовке при температуре 180°C. Через 20 минут у вас будет вкусное, лёгкое и полезное блюдо, которое порадует даже самых взыскательных гурманов.
Лава́ш — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.
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