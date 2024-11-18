Низкокалорийная пицца за 20 минут: рецепт с лавашом, песто и кабачками

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Пицца — одно из самых любимых и универсальных блюд, ведь для начинки и соуса можно выбирать любые ингредиенты, позволяя себе эксперименты со вкусами. Однако её калорийность нередко заставляет отказаться от удовольствия. К счастью, есть способ сделать пиццу не только менее калорийной, но и быстрой в приготовлении — основой может стать обычный тонкий лаваш.

Фото: flickr.com by Navin Rajagopalan, CC BY-SA 2.0

Такой подход экономит время по сравнению с традиционными или овощными коржами, которые требуют дополнительных усилий. Вместо жирного сыра и мясных продуктов для начинки можно выбрать полезные ингредиенты, например, кабачки и моцареллу. А для соуса идеально подойдут песто и томатный, создавая свежий и насыщенный вкус.

Для приготовления низкокалорийной пиццы понадобится два тонких лаваша. Сложите их вместе, чтобы основа стала прочнее, и смажьте верхний слой томатным соусом. Кабачок и моцареллу нарежьте кольцами, выложите их на лаваш и добавьте немного соуса песто.

Выпекайте пиццу в духовке при температуре 180°C. Через 20 минут у вас будет вкусное, лёгкое и полезное блюдо, которое порадует даже самых взыскательных гурманов.

Уточнения

Лава́ш — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.



