Куриное мясо: как термообработка делает его безопасным и полезным

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Куриное мясо считается одним из самых полезных, однако его нельзя назвать абсолютно безвредным. Диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала, как правильно обрабатывать курицу, чтобы минимизировать возможные риски для здоровья.

Фото: flickr.com by Tom Ipri, CC BY-SA 2.0

По словам врача, курицу обязательно нужно подвергать термической обработке. Это не только уничтожает патогенные микроорганизмы, но и разрушает остаточные антибиотики, которые могут содержаться в мясе. Один из самых простых способов — отваривание. Однако, если вы готовите бульон, первую воду после закипания следует слить, так как в ней содержится слишком много полуразрушенных экстрактивных веществ. Оптимальным вариантом будет использовать второй или третий бульон.

Важно помнить, что высокая температура может разрушить значительную часть витаминов, содержащихся в курице. Чтобы сохранить их, лучше выбирать паровую обработку, которая считается щадящим методом приготовления.

Особое внимание стоит уделить приготовлению куриных субпродуктов, таких как сердечки и желудочки. Их нужно готовить долго, чтобы достичь оптимального вкуса, но это не связано с безопасностью. Нурия Дианова отметила, что эти органы содержат исключительно полезные вещества, а их жесткость объясняется мышечной структурой.

"Сердечки и желудочки нужно тушить и томить, чтобы они стали мягче, ведь вредных компонентов в них нет", — заключила эксперт.

Уточнения

Печень (печёнка) — субпродукт первой категории, внутренний орган животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиней), домашней птицы и рыбы (минтай, треска) между желудком и диафрагмой, употребляемый человеком в пищу.



