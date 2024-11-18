Повторное кипячение воды: вредный миф или реальная угроза

1:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие считают, что повторное кипячение воды делает её вредной для здоровья, но на самом деле это предубеждение не имеет научного обоснования. Кандидат медицинских наук Ольга Уланкина объяснила, что происходит с водой при кипячении — как при первом, так и при последующих.

Фото: flickr.com by Дженни Даунинг, CC BY 2.5

Распространён миф, что при многократном кипячении вода становится "тяжелой" из-за образования дейтерия — изотопа водорода. Якобы такая вода становится непригодной для употребления. Однако, как поясняет врач, дейтерий присутствует даже в сырой воде, а его концентрация настолько мала, что не оказывает никакого негативного влияния на здоровье. Кипячение лишь слегка меняет рН воды, но это никак не отражается на её безопасности.

Что касается минеральных примесей, которые оседают в чайнике в виде накипи, они могут быть вредны для самой посуды, но не для организма. Концентрация минералов, включая хром, цинк или свинец, даже после многократного кипячения остаётся в пределах нормы.

Таким образом, нет причин для беспокойства, если приходится кипятить воду несколько раз. Она остаётся безопасной и пригодной для употребления.

Уточнения

Минера́л — однородная по составу и строению часть горных пород, руд, метеоритов, являющаяся естественным продуктом геологических процессов и представляющая собой химическое соединение или химический элемент.





Дейте́рий тяжёлый водород, обозначается символами D и 2H — стабильный изотоп водорода с атомной массой, равной 2. Ядро (дейтрон) состоит из одного протона и одного нейтрона.



