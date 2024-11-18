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Почему важно прогревать духовку перед готовкой: советы кондитера

1:19
Еда

Прогрев духовки перед началом готовки — это ключевой шаг, который нельзя игнорировать, если вы хотите добиться идеального результата. Кондитер Альби Родригес объяснил, почему этот процесс так важен.

Почему важно прогревать духовку перед готовкой: советы кондитера
Фото: commons.wikimedia. org by Vyacheslav Argenberg, CC BY 4.0

Духовки нагреваются с разной скоростью: электрической требуется около 10 минут, чтобы достичь 170°C, тогда как газовой нужно до 25 минут. Независимо от типа, любая духовка должна быть предварительно прогрета.

Этот шаг особенно важен в первые 10-15 минут выпекания, когда закладываются основы текстуры и качества блюда. Например, если хлеб выпекать в холодной духовке, он получится сухим и плотным, теряя воздушность и хрустящую корочку.

С мясом ситуация не менее критична. Если курицу поместить в холодную духовку и затем постепенно повышать температуру до 200°C, большая часть влаги испарится, а само блюдо получится сухим и пропечется неравномерно.

Однако есть исключения. Некоторые блюда, такие как бекон или чипсы, наоборот, выигрывают от приготовления в холодной духовке. Постепенный нагрев делает их более хрустящими, чем при обычном способе.

Уточнения

Ку́хонная плита́ — нагревательная установка для приготовления пищи. Кроме варочной поверхности с конфорками кухонная плита часто имеет встроенный духовой шкаф и дополнительные отделения.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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