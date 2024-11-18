Замороженный виноград: как он помогает справляться со стрессом и аппетитом

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Перед тем как съесть виноград, попробуйте заморозить его — это может оказаться полезным способом справиться со стрессом. Врач Джейсон Сингх объяснил, как замороженный виноград помогает бороться с перееданием и стрессом.

Фото: commons.wikimedia.org by Lisafern, PDM

Современный ритм жизни часто приводит к стрессу, который, в свою очередь, побуждает людей переедать, предпочитая снеки, сладости и фастфуд. Такое неконтролируемое питание способствует набору лишнего веса. Доктор Сингх предложил необычное решение — замороженный виноград, который помогает справляться с импульсивным аппетитом.

Эксперт объяснил, что холод от замороженных ягод активизирует рецепторы TRPM8 (переходный рецепторный потенциал меластатина 8), отвечающие за ощущение прохлады. Этот процесс стимулирует выработку дофамина — гормона удовольствия, который подавляет стресс и одновременно снижает уровень кортизола, гормона стресса.

К тому же, жевание винограда заставляет работать слюнные железы, что создает у мозга ощущение, что вы перекусили чем-то вкусным. Таким образом, аппетит под контролем, а импульсивное переедание удаётся предотвратить.

"Если чувствуете нервозность или стресс, просто достаньте из морозилки несколько замороженных ягод винограда", — посоветовал доктор Сингх.

Уточнения

Дофами́н (допами́н, DA) — гормон и нейромедиатор. Синтезируется из L-ДОФА. В дальнейшем из дофамина может синтезироваться норадреналин.



