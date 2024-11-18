Как вода после яиц помогает садовым и домашним растениям

Воду, оставшуюся после варки яиц, не стоит выливать, ведь она может стать полезным средством в быту. Опытная хозяйка Юлия Наседкина рассказала, как использовать эту жидкость с пользой для растений.
По словам Юлии Наседкиной, яичная скорлупа содержит множество ценных элементов, таких как карбонат кальция, фосфор, магний, железо, сера и азот. В процессе варки часть этих веществ растворяется в воде, превращая её в эффективное удобрение.
Остывшей водой, в которой варились яйца, можно поливать как садовые растения, так и домашние цветы. Это натуральное средство помогает поддерживать нейтральный уровень кислотности почвы и стимулирует рост растений. Учёные подтверждают, что такой метод подкормки действительно улучшает состояние почвы и способствует развитию флоры.
Ка́льций — химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 20.
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