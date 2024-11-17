Картофель, запечённый в рукаве не требует стояния у плиты и наблюдения за приготовлением

1:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Картофель — один из самых популярных и универсальных продуктов в мире. Его используют в приготовлении множества блюд: от простых домашних гарниров до изысканных ресторанных деликатесов. Сегодня мы предлагаем вам один из самых простых рецептов картофеля — запечённого в рукаве.

Фото: flickr.com by surroundsound5000, CC BY-ND 2.0

Ингредиенты:

картофель — 1 кг;

растительное масло — 60 мл;

специи и соль — по вкусу.

Приготовление:

Картофель тщательно промойте и очистите, нарежьте дольками среднего размера и удалите лишнюю влагу с помощью салфетки. Добавьте к картофелю специи, соль и растительное масло, перемешайте. Закрепите один край рукава для запекания и поместите в него картофель, закрепив другой край. Положите рукав с картофелем на противень и отправьте в предварительно разогретую до 220 градусов духовку. Запекайте картофель в течение 40 минут. Осторожно достаньте картофель из рукава и подавайте горячим со сметаной или любым соусом.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

