Картофель, запечённый в рукаве не требует стояния у плиты и наблюдения за приготовлением

Картофель — один из самых популярных и универсальных продуктов в мире. Его используют в приготовлении множества блюд: от простых домашних гарниров до изысканных ресторанных деликатесов. Сегодня мы предлагаем вам один из самых простых рецептов картофеля — запечённого в рукаве.
Ингредиенты:
Приготовление:
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!