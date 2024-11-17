В этом роскошном шоколадном торте нет масла и муки, а коржи для него не нужно раскатывать

Шоколадный торт без муки, масла и раскатки коржей — это идеальный десерт для тех, кто любит шоколад и хочет наслаждаться его вкусом без лишних калорий. Этот торт готовится быстро и легко, а его вкус покорит сердца всех любителей сладкого.
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Этот рецепт шоколадного торта без муки, масла и раскатывания коржей довольно прост в приготовлении.
Ингредиенты:
6 яиц;
100 г сахара (60 г на белки и 40 г на желтки);
10 г какао (или обжаренного кэроба);
щепотка соли;
150 г шоколада (с содержанием какао не менее 50%).
Ингредиенты для крема:
300 г творожного сыра (или мягкого творога);
300 г сметаны (жирностью от 20%) или натурального йогурта без добавок;
100 г сахарной пудры (или сахарозаменителя);
30 г какао (или обжаренного кэроба);
150 г шоколада (с содержанием какао не ниже 50%).
Приготовление:
Отделите белки от желтков и взбейте белки со щепоткой соли до пены, постепенно добавляя 60 г сахара. Затем увеличьте скорость и продолжайте взбивать до устойчивых пиков.
Смешайте желтки с 40 г сахара и взбейте до побеления и увеличения объёма. Добавьте какао и перемешайте.
Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке и добавьте к смеси желтков. Медленно вмешайте белки вручную, сохраняя воздушность белков. Получится жидкое тесто.
Застелите противень бумагой для выпечки и распределите тесто по поверхности, формируя прямоугольник. Выпекайте при 180 °C в течение 12-15 минут.
Дайте коржу остыть и обрежьте неровности по краям. Измельчите обрезки блендером или скалкой. Разделите корж на 4 равные части.
Приготовление крема:
Смешайте творожный сыр, сметану или йогурт, сахарную пудру и какао до однородной массы.
Растопите шоколад и добавьте к крему, тщательно перемешивая. Крем получается плотным и вкусным.
Сложите ваш торт, выкладывая коржи и смазывая их кремом. При желании посыпьте орехами или добавьте ягоды. Уберите торт в холодильник на 2-3 часа перед подачей.
Уточнения
Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.