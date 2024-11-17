В этом роскошном шоколадном торте нет масла и муки, а коржи для него не нужно раскатывать

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Шоколадный торт без муки, масла и раскатки коржей — это идеальный десерт для тех, кто любит шоколад и хочет наслаждаться его вкусом без лишних калорий. Этот торт готовится быстро и легко, а его вкус покорит сердца всех любителей сладкого.

Фото: pixnio.com by Jon Sullivan is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain

Этот рецепт шоколадного торта без муки, масла и раскатывания коржей довольно прост в приготовлении.

Ингредиенты:

6 яиц;

100 г сахара (60 г на белки и 40 г на желтки);

10 г какао (или обжаренного кэроба);

щепотка соли;

150 г шоколада (с содержанием какао не менее 50%).

Ингредиенты для крема:

300 г творожного сыра (или мягкого творога);

300 г сметаны (жирностью от 20%) или натурального йогурта без добавок;

100 г сахарной пудры (или сахарозаменителя);

30 г какао (или обжаренного кэроба);

150 г шоколада (с содержанием какао не ниже 50%).

Приготовление:

Отделите белки от желтков и взбейте белки со щепоткой соли до пены, постепенно добавляя 60 г сахара. Затем увеличьте скорость и продолжайте взбивать до устойчивых пиков. Смешайте желтки с 40 г сахара и взбейте до побеления и увеличения объёма. Добавьте какао и перемешайте. Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке и добавьте к смеси желтков. Медленно вмешайте белки вручную, сохраняя воздушность белков. Получится жидкое тесто. Застелите противень бумагой для выпечки и распределите тесто по поверхности, формируя прямоугольник. Выпекайте при 180 °C в течение 12-15 минут. Дайте коржу остыть и обрежьте неровности по краям. Измельчите обрезки блендером или скалкой. Разделите корж на 4 равные части.

Приготовление крема:

Смешайте творожный сыр, сметану или йогурт, сахарную пудру и какао до однородной массы. Растопите шоколад и добавьте к крему, тщательно перемешивая. Крем получается плотным и вкусным. Сложите ваш торт, выкладывая коржи и смазывая их кремом. При желании посыпьте орехами или добавьте ягоды. Уберите торт в холодильник на 2-3 часа перед подачей.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

