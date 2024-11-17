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В этом роскошном шоколадном торте нет масла и муки, а коржи для него не нужно раскатывать

2:32
Еда

Шоколадный торт без муки, масла и раскатки коржей — это идеальный десерт для тех, кто любит шоколад и хочет наслаждаться его вкусом без лишних калорий. Этот торт готовится быстро и легко, а его вкус покорит сердца всех любителей сладкого.

В этом роскошном шоколадном торте нет масла и муки, а коржи для него не нужно раскатывать
Фото: pixnio.com by Jon Sullivan is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/Public_domain

Этот рецепт шоколадного торта без муки, масла и раскатывания коржей довольно прост в приготовлении.

Ингредиенты:

  • 6 яиц;
  • 100 г сахара (60 г на белки и 40 г на желтки);
  • 10 г какао (или обжаренного кэроба);
  • щепотка соли;
  • 150 г шоколада (с содержанием какао не менее 50%).

Ингредиенты для крема:

  • 300 г творожного сыра (или мягкого творога);
  • 300 г сметаны (жирностью от 20%) или натурального йогурта без добавок;
  • 100 г сахарной пудры (или сахарозаменителя);
  • 30 г какао (или обжаренного кэроба);
  • 150 г шоколада (с содержанием какао не ниже 50%).

Приготовление:

  1. Отделите белки от желтков и взбейте белки со щепоткой соли до пены, постепенно добавляя 60 г сахара. Затем увеличьте скорость и продолжайте взбивать до устойчивых пиков.
  2. Смешайте желтки с 40 г сахара и взбейте до побеления и увеличения объёма. Добавьте какао и перемешайте.
  3. Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке и добавьте к смеси желтков. Медленно вмешайте белки вручную, сохраняя воздушность белков. Получится жидкое тесто.
  4. Застелите противень бумагой для выпечки и распределите тесто по поверхности, формируя прямоугольник. Выпекайте при 180 °C в течение 12-15 минут.
  5. Дайте коржу остыть и обрежьте неровности по краям. Измельчите обрезки блендером или скалкой. Разделите корж на 4 равные части.

Приготовление крема:

  1. Смешайте творожный сыр, сметану или йогурт, сахарную пудру и какао до однородной массы.
  2. Растопите шоколад и добавьте к крему, тщательно перемешивая. Крем получается плотным и вкусным.
  3. Сложите ваш торт, выкладывая коржи и смазывая их кремом. При желании посыпьте орехами или добавьте ягоды. Уберите торт в холодильник на 2-3 часа перед подачей.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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