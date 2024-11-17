Диетические голубцы с курицей делаются из куриной грудки, без единой капли масла или жира

Эти голубцы — лёгкое и полезное блюдо. Они идеально подходят для тех, кто следит за здоровьем и фигурой. В их состав входят куриное филе, пшеничная крупа, разнообразные овощи и ароматные специи, что делает блюдо нежным, сочным и ароматным.
Фото: commons.wikimedia.org by Lahana_sarma.JPG: Vitaan26, PDM
Ингредиенты:
1 кочан белокочанной капусты (средний);
60 г пшеничной крупы;
450 г куриной грудки;
2 луковицы;
1 морковка;
1-2 зубчика чеснока;
1,5 ст. л. томатной пасты;
соль, специи по вкусу;
зелень — по желанию;
бульонный кубик — по желанию.
Чтобы приготовить диетические голубцы с курицей:
Измельчите куриное филе, одну луковицу и чеснок в фарш. Добавьте промытую пшеничную крупу, часть специй и соль, тщательно перемешайте.
Нарежьте вторую луковицу и натрите морковь на крупной тёрке. Половину натёртой моркови добавьте в куриный фарш и перемешайте.
Подготовьте капустные листья: надрежьте кочерыжку по кругу и опустите кочан в кипяток. Снимайте мягкие листья с капусты, когда они будут становиться мягкими. Можно использовать микроволновую печь для размягчения утолщений на листьях.
В кастрюлю налейте стакан кипятка и опустите нарезанный лук и натёртую морковь. Тушите пять минут, затем добавьте специи, томатную пасту и соль. Если томатная паста кислая, добавьте немного сахара. Готовьте соус ещё пару минут.
На остывшие капустные листья положите немного фарша и заверните голубцы.
Опустите голубцы в кастрюлю с соусом, при необходимости добавьте кипяток. Посолите, доведите до кипения, уменьшите огонь, накройте крышкой и варите, пока капуста не станет мягкой (время приготовления зависит от сорта капусты).
Готовые диетические голубцы из курицы посыпьте зеленью и подавайте со сметаной или просто с бульоном.
Уточнения
Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.