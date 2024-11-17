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Диетические голубцы с курицей делаются из куриной грудки, без единой капли масла или жира

2:08
Еда

Эти голубцы — лёгкое и полезное блюдо. Они идеально подходят для тех, кто следит за здоровьем и фигурой. В их состав входят куриное филе, пшеничная крупа, разнообразные овощи и ароматные специи, что делает блюдо нежным, сочным и ароматным.

Диетические голубцы с курицей делаются из куриной грудки, без единой капли масла или жира
Фото: commons.wikimedia.org by Lahana_sarma.JPG: Vitaan26, PDM

Ингредиенты:

  • 1 кочан белокочанной капусты (средний);
  • 60 г пшеничной крупы;
  • 450 г куриной грудки;
  • 2 луковицы;
  • 1 морковка;
  • 1-2 зубчика чеснока;
  • 1,5 ст. л. томатной пасты;
  • соль, специи по вкусу;
  • зелень — по желанию;
  • бульонный кубик — по желанию.

Чтобы приготовить диетические голубцы с курицей:

  1. Измельчите куриное филе, одну луковицу и чеснок в фарш. Добавьте промытую пшеничную крупу, часть специй и соль, тщательно перемешайте.
  2. Нарежьте вторую луковицу и натрите морковь на крупной тёрке. Половину натёртой моркови добавьте в куриный фарш и перемешайте.
  3. Подготовьте капустные листья: надрежьте кочерыжку по кругу и опустите кочан в кипяток. Снимайте мягкие листья с капусты, когда они будут становиться мягкими. Можно использовать микроволновую печь для размягчения утолщений на листьях.
  4. В кастрюлю налейте стакан кипятка и опустите нарезанный лук и натёртую морковь. Тушите пять минут, затем добавьте специи, томатную пасту и соль. Если томатная паста кислая, добавьте немного сахара. Готовьте соус ещё пару минут.
  5. На остывшие капустные листья положите немного фарша и заверните голубцы.
  6. Опустите голубцы в кастрюлю с соусом, при необходимости добавьте кипяток. Посолите, доведите до кипения, уменьшите огонь, накройте крышкой и варите, пока капуста не станет мягкой (время приготовления зависит от сорта капусты).

Готовые диетические голубцы из курицы посыпьте зеленью и подавайте со сметаной или просто с бульоном.

Уточнения

Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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