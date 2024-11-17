Диетические голубцы с курицей делаются из куриной грудки, без единой капли масла или жира

2:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти голубцы — лёгкое и полезное блюдо. Они идеально подходят для тех, кто следит за здоровьем и фигурой. В их состав входят куриное филе, пшеничная крупа, разнообразные овощи и ароматные специи, что делает блюдо нежным, сочным и ароматным.

Фото: commons.wikimedia.org by Lahana_sarma.JPG: Vitaan26, PDM

Ингредиенты:

1 кочан белокочанной капусты (средний);

60 г пшеничной крупы;

450 г куриной грудки;

2 луковицы;

1 морковка;

1-2 зубчика чеснока;

1,5 ст. л. томатной пасты;

соль, специи по вкусу;

зелень — по желанию;

бульонный кубик — по желанию.

Чтобы приготовить диетические голубцы с курицей:

Измельчите куриное филе, одну луковицу и чеснок в фарш. Добавьте промытую пшеничную крупу, часть специй и соль, тщательно перемешайте. Нарежьте вторую луковицу и натрите морковь на крупной тёрке. Половину натёртой моркови добавьте в куриный фарш и перемешайте. Подготовьте капустные листья: надрежьте кочерыжку по кругу и опустите кочан в кипяток. Снимайте мягкие листья с капусты, когда они будут становиться мягкими. Можно использовать микроволновую печь для размягчения утолщений на листьях. В кастрюлю налейте стакан кипятка и опустите нарезанный лук и натёртую морковь. Тушите пять минут, затем добавьте специи, томатную пасту и соль. Если томатная паста кислая, добавьте немного сахара. Готовьте соус ещё пару минут. На остывшие капустные листья положите немного фарша и заверните голубцы. Опустите голубцы в кастрюлю с соусом, при необходимости добавьте кипяток. Посолите, доведите до кипения, уменьшите огонь, накройте крышкой и варите, пока капуста не станет мягкой (время приготовления зависит от сорта капусты).

Готовые диетические голубцы из курицы посыпьте зеленью и подавайте со сметаной или просто с бульоном.

Уточнения

Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.

