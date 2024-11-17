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Тушёная фасоль с томатом и морковью — простейшее блюдо, для которого подойдёт любой вид фасоли

1:30
Еда

Тушёная фасоль с томатами и морковью — это вкусное и питательное блюдо, которое станет отличным дополнением к вашему столу. Это простое в приготовлении и доступное блюдо подойдёт как для вегетарианцев, так и для тех, кто предпочитает мясные блюда.

Тушёная фасоль с томатом и морковью — простейшее блюдо, для которого подойдёт любой вид фасоли
Фото: commons.wikimedia.org by Scott Veg, CC BY 2.0

Ингредиенты:

  • фасоль — 300 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • масло подсолнечное — 3 ст. л.;
  • томатная паста — 1 ст. л.;
  • сахар — 0,5-1 ч. л.;
  • сода — щепотка;
  • соль — по вкусу;
  • специи — по вкусу;
  • перец стручковый — по желанию;
  • вода для соуса — 300 мл;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • зелень.

Приготовление:

  1. Замочите фасоль в воде с добавлением щепотки соды на ночь.
  2. Утром слейте воду, промойте фасоль и залейте свежей водой. Варите до мягкости (40-60 минут), периодически проверяя готовность. В конце посолите.
  3. Мелко нарежьте лук и натрите морковь на крупной тёрке.
  4. Обжарьте лук и морковь на подсолнечном масле, добавьте специи и измельчённый чеснок.
  5. Приготовьте томатный соус, разведя томатную пасту в воде, посолите и добавьте сахар.
  6. Залейте овощи томатным соусом и проварите 3 минуты.
  7. Добавьте варёную фасоль в сковороду и прогрейте ещё 3 минуты.
  8. Посыпьте готовое блюдо рубленой зеленью.

Уточнения

Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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