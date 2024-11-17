Тушёная фасоль с томатом и морковью — простейшее блюдо, для которого подойдёт любой вид фасоли

Тушёная фасоль с томатами и морковью — это вкусное и питательное блюдо, которое станет отличным дополнением к вашему столу. Это простое в приготовлении и доступное блюдо подойдёт как для вегетарианцев, так и для тех, кто предпочитает мясные блюда.
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Ингредиенты:
фасоль — 300 г;
лук репчатый — 1 шт.;
морковь — 1 шт.;
масло подсолнечное — 3 ст. л.;
томатная паста — 1 ст. л.;
сахар — 0,5-1 ч. л.;
сода — щепотка;
соль — по вкусу;
специи — по вкусу;
перец стручковый — по желанию;
вода для соуса — 300 мл;
чеснок — 1 зубчик;
зелень.
Приготовление:
Замочите фасоль в воде с добавлением щепотки соды на ночь.
Утром слейте воду, промойте фасоль и залейте свежей водой. Варите до мягкости (40-60 минут), периодически проверяя готовность. В конце посолите.
Мелко нарежьте лук и натрите морковь на крупной тёрке.
Обжарьте лук и морковь на подсолнечном масле, добавьте специи и измельчённый чеснок.
Приготовьте томатный соус, разведя томатную пасту в воде, посолите и добавьте сахар.
Залейте овощи томатным соусом и проварите 3 минуты.
Добавьте варёную фасоль в сковороду и прогрейте ещё 3 минуты.
Посыпьте готовое блюдо рубленой зеленью.
Уточнения
Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.