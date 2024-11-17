Тушёная фасоль с томатом и морковью — простейшее блюдо, для которого подойдёт любой вид фасоли

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Тушёная фасоль с томатами и морковью — это вкусное и питательное блюдо, которое станет отличным дополнением к вашему столу. Это простое в приготовлении и доступное блюдо подойдёт как для вегетарианцев, так и для тех, кто предпочитает мясные блюда.

Фото: commons.wikimedia.org by Scott Veg, CC BY 2.0

Ингредиенты:

фасоль — 300 г;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

масло подсолнечное — 3 ст. л.;

томатная паста — 1 ст. л.;

сахар — 0,5-1 ч. л.;

сода — щепотка;

соль — по вкусу;

специи — по вкусу;

перец стручковый — по желанию;

вода для соуса — 300 мл;

чеснок — 1 зубчик;

зелень.

Приготовление:

Замочите фасоль в воде с добавлением щепотки соды на ночь. Утром слейте воду, промойте фасоль и залейте свежей водой. Варите до мягкости (40-60 минут), периодически проверяя готовность. В конце посолите. Мелко нарежьте лук и натрите морковь на крупной тёрке. Обжарьте лук и морковь на подсолнечном масле, добавьте специи и измельчённый чеснок. Приготовьте томатный соус, разведя томатную пасту в воде, посолите и добавьте сахар. Залейте овощи томатным соусом и проварите 3 минуты. Добавьте варёную фасоль в сковороду и прогрейте ещё 3 минуты. Посыпьте готовое блюдо рубленой зеленью.

Уточнения

Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.

