Нежнейший картофельный суп-пюре с чесноком и сливками просто идеален с гренками

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Картофельный суп-пюре с чесноком и сливками — это нежное и ароматное блюдо, которое станет идеальным обедом или ужином для всей семьи. Этот суп готовится быстро и легко, а его сливочный вкус и пряный аромат никого не оставят равнодушным. Попробуйте приготовить этот суп и наслаждайтесь его неповторимым вкусом!

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Ингредиенты:

600-800 г картофеля,

1 луковица,

3-4 зубчика чеснока,

10 г сливочного масла,

сливки (10%) — по вкусу,

растительное масло для жарки,

соль, перец — по вкусу.

Чтобы приготовить картофельный суп-пюре с чесноком и сливками, следуйте этим шагам:

Нарежьте лук и обжарьте его на подсолнечном масле. Очистите картофель, нарежьте его (можно не мельчить, так как всё равно будете пюрировать) и добавьте к луку. Залейте водой, посолите и варите до мягкости картофеля. Пока картофель варится, обжарьте чеснок на сливочном масле. Готовый картофель переложите в другую кастрюлю. Отвар, в котором он варился, не выливайте. Пюрируйте картофель погружным блендером, добавляя отвар до желаемой консистенции. Добавьте обжаренный чеснок с маслом и ещё раз пюрируйте. При необходимости досолите. Приправьте суп чёрным перцем и добавьте сливки.

Картофельный суп-пюре готов. Подавайте тёплым.

Уточнения

Суп-пюре пюрированный суп — густой суп на основе пюре из отваренных и протёртых мяса, рыбы и морепродуктов, грибов, овощей, круп и бобовых, соединённого с мучной пассеровкой.



Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

