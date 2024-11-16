Овсяная каша с тыквой в мультиварке получается более разваристой и нежной, чем обычная

Овсяная каша с тыквой - это вкусное и полезное блюдо, которое идеально подойдёт для семейного завтрака и обеспечит всем заряд энергии и витаминов до самого обеда.
Чтобы приготовить такую кашу, вам потребуются следующие ингредиенты:
Процесс приготовления:
Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).
Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
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