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Овсяная каша с тыквой в мультиварке получается более разваристой и нежной, чем обычная

1:09
Еда

Овсяная каша с тыквой - это вкусное и полезное блюдо, которое идеально подойдёт для семейного завтрака и обеспечит всем заряд энергии и витаминов до самого обеда.

Овсяная каша с тыквой в мультиварке получается более разваристой и нежной, чем обычная
Фото: flickr.com by やましこ, CC BY-SA 2.0

Чтобы приготовить такую кашу, вам потребуются следующие ингредиенты:

  • овсяные хлопья — 100 грамм;
  • вода — 250 миллилитров;
  • молоко — 200 миллилитров;
  • соль — 1 чайная ложка;
  • сахар — 3 столовые ложки;
  • изюм — 40 грамм;
  • тыква — 150 грамм;
  • сливочное масло — 25 грамм.

Процесс приготовления:

  1. В чашу мультиварки налейте молоко и воду, добавьте нарезанную кубиками тыкву и закройте крышкой. Выставьте режим "молочная каша" на 10 минут.
  2. После того как тыква станет мягкой, добавьте овсяные хлопья, соль, сахар и изюм. Перемешайте и выставьте режим "молочная каша" ещё на 5 минут.
  3. Снимите крышку, добавьте сливочное масло и дайте каше настояться 1-2 минуты.
  4. Подавайте овсяную кашу с тыквой горячей, сразу после приготовления.

Уточнения

Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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