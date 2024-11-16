Овсяная каша с тыквой в мультиварке получается более разваристой и нежной, чем обычная

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Овсяная каша с тыквой - это вкусное и полезное блюдо, которое идеально подойдёт для семейного завтрака и обеспечит всем заряд энергии и витаминов до самого обеда.

Фото: flickr.com by やましこ, CC BY-SA 2.0

Чтобы приготовить такую кашу, вам потребуются следующие ингредиенты:

овсяные хлопья — 100 грамм;

вода — 250 миллилитров;

молоко — 200 миллилитров;

соль — 1 чайная ложка;

сахар — 3 столовые ложки;

изюм — 40 грамм;

тыква — 150 грамм;

сливочное масло — 25 грамм.

Процесс приготовления:

В чашу мультиварки налейте молоко и воду, добавьте нарезанную кубиками тыкву и закройте крышкой. Выставьте режим "молочная каша" на 10 минут. После того как тыква станет мягкой, добавьте овсяные хлопья, соль, сахар и изюм. Перемешайте и выставьте режим "молочная каша" ещё на 5 минут. Снимите крышку, добавьте сливочное масло и дайте каше настояться 1-2 минуты. Подавайте овсяную кашу с тыквой горячей, сразу после приготовления.

Уточнения

Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).



Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).



