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Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома

1:30
Еда

Кекс на кефире — это нежное и ароматное лакомство, которое станет отличным дополнением к чаепитию. Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!

Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома
Фото: commons.wikimedia.org by Stacy, CC BY 2.0

Для приготовления нежного кекса на кефире вам потребуются следующие ингредиенты:

  • 230 граммов муки;
  • 150 граммов сахара;
  • 130 миллилитров кефира;
  • 100 граммов сливочного масла;
  • 2 яйца;
  • 10 граммов разрыхлителя;
  • 1 чайная ложка ванильного сахара;
  • небольшая щепотка соли;
  • 100 граммов изюма (по желанию);
  • цедра небольшого лимона (по желанию).

Процесс приготовления состоит из нескольких этапов:

  1. Взбейте яйца с сахаром, ванильным сахаром и солью. Добавьте растопленное сливочное масло, кефир, изюм и цедру лимона (по желанию). Тщательно перемешайте.
  2. В отдельной миске смешайте муку с разрыхлителем и просейте в яично-кефирную смесь. Хорошо перемешайте. Тесто готово.
  3. Разложите тесто по формочкам, заполняя их примерно на три четверти объёма.
  4. Выпекайте кексы при температуре 180 градусов до золотистого цвета и сухой спички (примерно 30-35 минут).
  5. Остудите готовые кексы и при желании посыпьте их сахарной пудрой.

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков».

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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