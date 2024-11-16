Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома

Кекс на кефире — это нежное и ароматное лакомство, которое станет отличным дополнением к чаепитию. Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!
Для приготовления нежного кекса на кефире вам потребуются следующие ингредиенты:
Процесс приготовления состоит из нескольких этапов:
Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.
Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков».
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