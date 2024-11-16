Этот нежный кекс на кефире готовится из продуктов, которые всегда есть дома

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Кекс на кефире — это нежное и ароматное лакомство, которое станет отличным дополнением к чаепитию. Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!

Фото: commons.wikimedia.org by Stacy, CC BY 2.0

Для приготовления нежного кекса на кефире вам потребуются следующие ингредиенты:

230 граммов муки;

150 граммов сахара;

130 миллилитров кефира;

100 граммов сливочного масла;

2 яйца;

10 граммов разрыхлителя;

1 чайная ложка ванильного сахара;

небольшая щепотка соли;

100 граммов изюма (по желанию);

цедра небольшого лимона (по желанию).

Процесс приготовления состоит из нескольких этапов:

Взбейте яйца с сахаром, ванильным сахаром и солью. Добавьте растопленное сливочное масло, кефир, изюм и цедру лимона (по желанию). Тщательно перемешайте. В отдельной миске смешайте муку с разрыхлителем и просейте в яично-кефирную смесь. Хорошо перемешайте. Тесто готово. Разложите тесто по формочкам, заполняя их примерно на три четверти объёма. Выпекайте кексы при температуре 180 градусов до золотистого цвета и сухой спички (примерно 30-35 минут). Остудите готовые кексы и при желании посыпьте их сахарной пудрой.

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.



Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков».

