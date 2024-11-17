В качестве закваски используйте простой несладкий йогурт с живыми активными культурами. Убедитесь, что он содержит пробиотики для ферментации.
Осторожно нагрейте молоко, что поможет добиться более гладкой текстуры конечного йогурта.
Охладите немного молоко перед добавлением закваски.
Смешайте закваску с небольшим количеством охлажденного молока, прежде чем добавлять его во всю партию. Обеспечьте хорошее распределение для равномерного брожения.
Поддерживайте постоянную температуру молочной смеси в течение периода ферментации. Этого можно добиться с помощью йогуртницы, духовки с включенным светом или теплой среды.
Дайте достаточно времени для брожения. Как правило, за 6-12 часов получается хороший вкус и густая консистенция. Более длительная ферментация может привести к тому, что йогурт станет более густым.
После того, как йогурт застынет, не перемешивайте и не перебивайте смесь.
После ферментации поставьте йогурт в холодильник на несколько часов, чтобы улучшить его текстуру и вкус перед подачей на стол.
Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Этот простой рецепт состоит из доступных ингредиентов. Если вы попробуете приготовить такой кекс, то будете приятно удивлены его вкусом и нежной текстурой!