Готовим домашний вкусный йогурт на закваске. Нюансы приготовления

1:27 Your browser does not support the audio element. Еда

Выберите хорошую закваску

В качестве закваски используйте простой несладкий йогурт с живыми активными культурами. Убедитесь, что он содержит пробиотики для ферментации.

Фото: Wikipedia by Kagor, CC BY-SA 3.0

Нагревайте молоко постепенно

Осторожно нагрейте молоко, что поможет добиться более гладкой текстуры конечного йогурта.

Охладите молоко

Охладите немного молоко перед добавлением закваски.

Тщательно перемешайте закваску

Смешайте закваску с небольшим количеством охлажденного молока, прежде чем добавлять его во всю партию. Обеспечьте хорошее распределение для равномерного брожения.

Поддерживайте постоянную температуру

Поддерживайте постоянную температуру молочной смеси в течение периода ферментации. Этого можно добиться с помощью йогуртницы, духовки с включенным светом или теплой среды.

Время приготовления

Дайте достаточно времени для брожения. Как правило, за 6-12 часов получается хороший вкус и густая консистенция. Более длительная ферментация может привести к тому, что йогурт станет более густым.

Не нарушайте процесс

После того, как йогурт застынет, не перемешивайте и не перебивайте смесь.

Перед употреблением охладите

После ферментации поставьте йогурт в холодильник на несколько часов, чтобы улучшить его текстуру и вкус перед подачей на стол.

Уточнения

Йо́гурт (от тур. yoğurt; устар.: йогу́рт, югу́рт, ягу́рт) — кисломолочный продукт с повышенным содержанием сухих веществ, изготовляемый путём сквашивания протосимбиотической смесью чистых культур Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк).

