Мясные деликатесы для новогоднего угощения: выбирайте лучшее

Новый год — это время волшебства, радости и, конечно же, вкусной еды. Мясные блюда занимают особое место на новогоднем столе, и правильно приготовленное мясо может стать главной звездой праздника.
Ингредиенты:
Приготовление:
Ингредиенты:
- 1 утка (около 2-2,5 кг)
- 2 яблока
- 2-3 апельсина
- 1 ст. л. меда
- Соль, перец, специи по вкусу
- Череда
Приготовление:
1. Разогрейте духовку до 200°C.
2. Утку промойте и обсушите. Натрите её солью, перцем и любимыми специями.
3. Яблоки нарежьте на четвертинки, апельсины — на дольки. Фаршируйте утку фруктами.
4. Смажьте утку медом и положите на противень.
5. Запекайте в духовке 2-2,5 часа, поливая получающимся соком каждые 30 минут.
6. Подавайте с гарниром из квашеной капусты или картофеля.
Ингредиенты:
- 1,5 кг говядины (лучше использовать шею или грудинку)
- 300 г грибов (шампиньонов или лесных)
- 2 луковицы
- 300 мл красного вина
- 3 ст. л. оливкового масла
- Соль, перец, лавровый лист, тимьян
Приготовление:
1. Нарежьте говядину на крупные куски и обжарьте на разогретом оливковом масле до золотистой корочки.
2. Выложите мясо в кастрюлю, добавьте нарезанные лук и грибы, обжарьте еще 5-7 минут.
3. Влейте красное вино, добавьте специи и лавровый лист. Доведите до кипения.
4. Уменьшите огонь, накройте крышкой и тушите на слабом огне 1,5-2 часа, пока мясо не станет мягким.
5. Подавайте с картофельным пюре, пастой или отварными овощами.
Приготовление мясных блюд на Новый год — это отличная возможность проявить кулинарные таланты и удивить своих близких. Подорожайте по нашим рецептам, экспериментируйте с ингредиентами и создавайте уникальные комбинации. Пусть ваши новогодние угощения будут не только вкусными, но и запоминающимися!
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