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Мясные деликатесы для новогоднего угощения: выбирайте лучшее

4:36
Еда

Новый год — это время волшебства, радости и, конечно же, вкусной еды. Мясные блюда занимают особое место на новогоднем столе, и правильно приготовленное мясо может стать главной звездой праздника. 

Запечёная свинина с травами

Ингредиенты:

  • 1,5 кг свиной шейки или карбоната
  • 4-5 зубчиков чеснока
  • 2 ст. л. оливкового масла
  • Соль, перец по вкус
  • Свежие травы (розмарин, тимьян, базилик)
  • 1 ч. л. горчицы (по желанию)
  • Фольга

Приготовление:

  1. Разогрейте духовку до 180°C.
  2. В глубокой миске смешайте оливковое масло, измельченный чеснок, соль, перец и горчицу.
  3. Обваляйте мясо в маринаде и дайте постоять минимум 1 час ( лучший вариант – оставить на ночь в холодильнике).
  4. Выложите мясо на противень и накройте фольгой. Запекайте в духовке 1,5-2 часа, сняв фольгу за 30 минут до готовности, чтобы образовалась аппетитная корочка.
  5. Подавайте с картофельным пюре или жареными овощами.

Утка с яблоками и апельсинами

Ингредиенты:
- 1 утка (около 2-2,5 кг)
- 2 яблока
- 2-3 апельсина
- 1 ст. л. меда
- Соль, перец, специи по вкусу
- Череда

Приготовление:
1. Разогрейте духовку до 200°C.
2. Утку промойте и обсушите. Натрите её солью, перцем и любимыми специями.
3. Яблоки нарежьте на четвертинки, апельсины — на дольки. Фаршируйте утку фруктами.
4. Смажьте утку медом и положите на противень.
5. Запекайте в духовке 2-2,5 часа, поливая получающимся соком каждые 30 минут.
6. Подавайте с гарниром из квашеной капусты или картофеля.

Говядина с красным вином и грибами

Ингредиенты:

- 1,5 кг говядины (лучше использовать шею или грудинку)
- 300 г грибов (шампиньонов или лесных)
- 2 луковицы
- 300 мл красного вина
- 3 ст. л. оливкового масла
- Соль, перец, лавровый лист, тимьян

Приготовление:

1. Нарежьте говядину на крупные куски и обжарьте на разогретом оливковом масле до золотистой корочки.
2. Выложите мясо в кастрюлю, добавьте нарезанные лук и грибы, обжарьте еще 5-7 минут.
3. Влейте красное вино, добавьте специи и лавровый лист. Доведите до кипения.
4. Уменьшите огонь, накройте крышкой и тушите на слабом огне 1,5-2 часа, пока мясо не станет мягким.
5. Подавайте с картофельным пюре, пастой или отварными овощами.

Советы по приготовлению мяса на Новый год

  1. Маринад: Замачивание мяса в маринаде на несколько часов или на ночь сделает его более сочным и ароматным. Используйте разные специи, кислые ингредиенты (например, лимонный сок, уксус) и масло для насыщенного вкуса.
  2. Температура мясопродуктов: За 30-60 минут до готовки доставайте мясо из холодильника, чтобы оно стало комнатной температуры. Это обеспечит равномерное приготовление.
  3. Отдых мяса: После готовки дайте мясу отдохнуть 10-15 минут, чтобы соки распределились по всему кусочку. Это сделает блюдо более сочным.
  4. Экспериментируйте с гарнирами: Мясо прекрасно сочетается с овощами, картофелем, крупами и даже фруктами. Договаривайтесь о гарнире заранее, чтобы ваше блюдо выглядело более празднично.
  5. Подбор вина: Хорошее вино к мясу — это не только для готовки, но и для подачи! Выберите легкое красное вино к говядине, а к утке подойдет белое или розовое.

Приготовление мясных блюд на Новый год — это отличная возможность проявить кулинарные таланты и удивить своих близких. Подорожайте по нашим рецептам, экспериментируйте с ингредиентами и создавайте уникальные комбинации. Пусть ваши новогодние угощения будут не только вкусными, но и запоминающимися! 

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Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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