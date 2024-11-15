Мясные деликатесы для новогоднего угощения: выбирайте лучшее

4:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Новый год — это время волшебства, радости и, конечно же, вкусной еды. Мясные блюда занимают особое место на новогоднем столе, и правильно приготовленное мясо может стать главной звездой праздника.

Запечёная свинина с травами

Ингредиенты:

1,5 кг свиной шейки или карбоната

4-5 зубчиков чеснока

2 ст. л. оливкового масла

Соль, перец по вкус

Свежие травы (розмарин, тимьян, базилик)

1 ч. л. горчицы (по желанию)

Фольга

Приготовление:

Разогрейте духовку до 180°C. В глубокой миске смешайте оливковое масло, измельченный чеснок, соль, перец и горчицу. Обваляйте мясо в маринаде и дайте постоять минимум 1 час ( лучший вариант – оставить на ночь в холодильнике). Выложите мясо на противень и накройте фольгой. Запекайте в духовке 1,5-2 часа, сняв фольгу за 30 минут до готовности, чтобы образовалась аппетитная корочка. Подавайте с картофельным пюре или жареными овощами.

Утка с яблоками и апельсинами

Ингредиенты:

- 1 утка (около 2-2,5 кг)

- 2 яблока

- 2-3 апельсина

- 1 ст. л. меда

- Соль, перец, специи по вкусу

- Череда

Приготовление:

1. Разогрейте духовку до 200°C.

2. Утку промойте и обсушите. Натрите её солью, перцем и любимыми специями.

3. Яблоки нарежьте на четвертинки, апельсины — на дольки. Фаршируйте утку фруктами.

4. Смажьте утку медом и положите на противень.

5. Запекайте в духовке 2-2,5 часа, поливая получающимся соком каждые 30 минут.

6. Подавайте с гарниром из квашеной капусты или картофеля.

Говядина с красным вином и грибами

Ингредиенты:

- 1,5 кг говядины (лучше использовать шею или грудинку)

- 300 г грибов (шампиньонов или лесных)

- 2 луковицы

- 300 мл красного вина

- 3 ст. л. оливкового масла

- Соль, перец, лавровый лист, тимьян

Приготовление:

1. Нарежьте говядину на крупные куски и обжарьте на разогретом оливковом масле до золотистой корочки.

2. Выложите мясо в кастрюлю, добавьте нарезанные лук и грибы, обжарьте еще 5-7 минут.

3. Влейте красное вино, добавьте специи и лавровый лист. Доведите до кипения.

4. Уменьшите огонь, накройте крышкой и тушите на слабом огне 1,5-2 часа, пока мясо не станет мягким.

5. Подавайте с картофельным пюре, пастой или отварными овощами.

Советы по приготовлению мяса на Новый год

Маринад: Замачивание мяса в маринаде на несколько часов или на ночь сделает его более сочным и ароматным. Используйте разные специи, кислые ингредиенты (например, лимонный сок, уксус) и масло для насыщенного вкуса. Температура мясопродуктов: За 30-60 минут до готовки доставайте мясо из холодильника, чтобы оно стало комнатной температуры. Это обеспечит равномерное приготовление. Отдых мяса: После готовки дайте мясу отдохнуть 10-15 минут, чтобы соки распределились по всему кусочку. Это сделает блюдо более сочным. Экспериментируйте с гарнирами: Мясо прекрасно сочетается с овощами, картофелем, крупами и даже фруктами. Договаривайтесь о гарнире заранее, чтобы ваше блюдо выглядело более празднично. Подбор вина: Хорошее вино к мясу — это не только для готовки, но и для подачи! Выберите легкое красное вино к говядине, а к утке подойдет белое или розовое.

Приготовление мясных блюд на Новый год — это отличная возможность проявить кулинарные таланты и удивить своих близких. Подорожайте по нашим рецептам, экспериментируйте с ингредиентами и создавайте уникальные комбинации. Пусть ваши новогодние угощения будут не только вкусными, но и запоминающимися!