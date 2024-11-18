Тефтели получатся восхитительными, если вы будете использовать эту заливку

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Ингредиенты

фарш — 1 кг;

сушеный чеснок — 5 г;

лук — 1 шт.;

горчица — 50 г;

сливки — 150 г;

укроп — 15 г;

куркума — 5 г;

соль, специи.

Приготовление

Положите фарш в миску, добавьте специи, соль и сухой чеснок. Тщательно перемешайте. Репчатый лук мелко нарежьте и добавьте его к мясному фаршу. Сформируйте тефтели и выложите их в форму для запекания.

Фото: freepik.com by timolina, PDM

В другую емкость положите горчицу, черный перец, две чайные ложки соли, куркуму, порезанный укроп. Эти ингредиенты залейте сливками и помешайте. Тефтели залейте приготовленной заправкой. Отправьте их запекаться на 40 минут в духовую печь при 180 градусах. В конце приготовления можно посыпать сыром.

Уточнения

Те́фте́ли — мясное или рыбное блюдо русской кухни, горячая закуска или второе.

