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Тефтели получатся восхитительными, если вы будете использовать эту заливку

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Еда

Ингредиенты

  • фарш — 1 кг;
  • сушеный чеснок — 5 г;
  • лук — 1 шт.;
  • горчица — 50 г;
  • сливки — 150 г;
  • укроп — 15 г;
  • куркума — 5 г;
  • соль, специи.

Приготовление

Положите фарш в миску, добавьте специи, соль и сухой чеснок. Тщательно перемешайте. Репчатый лук мелко нарежьте и добавьте его к мясному фаршу. Сформируйте тефтели и выложите их в форму для запекания.

Тефтели получатся восхитительными, если вы будете использовать эту заливку
Фото: freepik.com by timolina, PDM

В другую емкость положите горчицу, черный перец, две чайные ложки соли, куркуму, порезанный укроп. Эти ингредиенты залейте сливками и помешайте. Тефтели залейте приготовленной заправкой. Отправьте их запекаться на 40 минут в духовую печь при 180 градусах. В конце приготовления можно посыпать сыром.

 

Уточнения

Те́фте́ли — мясное или рыбное блюдо русской кухни, горячая закуска или второе.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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