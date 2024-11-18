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Потрясающий рецепт голубцов, который удивит даже свекровь

1:00
Еда

Ингредиенты

  • капуста — 1 шт.;
  • репчатый лук — 1 шт.;
  • фарш — 600 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сметана — 30 г;
  • мука — 20 г;
  • соль, черный перец, паприка.

 

Потрясающий рецепт голубцов, который удивит даже свекровь
Фото: commons.wikimedia.org by Чакаровска, CC BY-SA 4.0

Приготовление

Заверните капусту в пищевую пленку и положите ее в микроволновую печь на 10 минут. Листья размягчатся, вы сможете их легко отделить. Нарежьте репчатый лук и обжарьте его до золотистости. 

Положите в миску фарш, обжаренный лук, сметану и приправы. Все тщательно перемешайте. Приготовленную массу выкладывайте на капустные листья так, чтобы фарш был на одной стороне листа, второй стороной его накройте.

В отдельной миске смешайте яйца, соль и муку. Заготовки обваляйте в кляре. Отправьте их жариться на сковороду. Жарьте примерно по 4 минуты с каждой стороны.

 

Уточнения

Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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