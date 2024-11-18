Потрясающий рецепт голубцов, который удивит даже свекровь

Заверните капусту в пищевую пленку и положите ее в микроволновую печь на 10 минут. Листья размягчатся, вы сможете их легко отделить. Нарежьте репчатый лук и обжарьте его до золотистости.
Положите в миску фарш, обжаренный лук, сметану и приправы. Все тщательно перемешайте. Приготовленную массу выкладывайте на капустные листья так, чтобы фарш был на одной стороне листа, второй стороной его накройте.
В отдельной миске смешайте яйца, соль и муку. Заготовки обваляйте в кляре. Отправьте их жариться на сковороду. Жарьте примерно по 4 минуты с каждой стороны.
Голубцы́ — традиционное блюдо белорусской, литовской, молдавской, польской, русской и украинской кухонь из бланшированных, начинённых мясным фаршем с рисом и свёрнутых валиком, колбаской, конвертом или рулетиком листьев белокочанной капусты, тушенных или запечённых в сметанном соусе с томатом.
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