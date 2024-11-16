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Сочная и ароматная грильята на вашем столе. Советы по приготовлению блюда

1:17
Еда

Маринад

Замаринуйте мясо и овощи перед приготовлением на гриле. Создайте маринад с помощью оливкового масла, чеснока, трав и нотки кислинки, такой как лимон или уксус. Дайте им впитать маринад не менее 30 минут.

Сочная и ароматная грильята на вашем столе. Советы по приготовлению блюда
Фото: commons.wikimedia.org by Елена Чочкова, CC BY-SA 3.0

Разогрейте гриль

Убедитесь, что гриль предварительно разогрелся, прежде чем класть на него что-либо. Правильно нагретый гриль быстро обжаривает пищу, удерживая сок.

Смажьте решетки маслом

Не допускайте прилипания, смазав решетки гриля маслом перед приготовлением. Это не только помогает легко переворачивать еду, но и придает ей тонкий аромат жареного блюда.

Время приготовления

Обратите внимание на время приготовления. Разные виды мяса требуют разной продолжительности пребывания на гриле.

Не поддавайтесь желанию постоянно переворачивать мясо. Дайте ему получить красивую корочку с одной стороны, прежде чем поворачивать. 

Отдых перед подачей на стол

Дайте мясу отдохнуть несколько минут после жарки. В это время распределяются соки, обеспечивая сочный и ароматный результат. Слишком ранняя нарезка мяса может привести к потере сока.

Уточнения

Гриль — установка (переносная или стационарная) для приготовления блюд на углях, жару. Функция гриля может быть встроена в газовую плиту, микроволновую печь.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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