Пряный напиток, который поможет похудеть. Как правильно заваривать чай масала?

Масала — это смесь так называемых "теплых" специй (обычно кардамона, гвоздики, корицы, имбиря, черного перца, семян фенхеля и т. д.), которая используется для приготовления различных блюд и так называемого чая масала.
Основа чая неизменна, но вы можете разнообразить и дополнить его состав разными специями по своему вкусу.
Заварите черный чай в воде, оставьте на 10-15 минут. Молоко и чай с добавлением специй процедите в одну емкость, при необходимости нагрейте, но не кипятите. Если вы предпочитаете сладкую масала, добавьте сахар или мед. Разлейте по чашкам.
Вы можете смело пить чай масала вечером, если вы не слишком чувствительны к теину (чайному кофеину), содержащемуся в чайных листьях.
Чай масала (хинди मसाला चाय, малаял. മസാല ചായ, ассам. মছলা চাহ; букв. «чай со специями») — напиток родом с Индийского субконтинента, получаемый путём заваривания чая со смесью индийских специй и трав.
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