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Пряный напиток, который поможет похудеть. Как правильно заваривать чай масала?

0:58
Еда

Что входит в состав чая масала

Масала — это смесь так называемых "теплых" специй (обычно кардамона, гвоздики, корицы, имбиря, черного перца, семян фенхеля и т. д.), которая используется для приготовления различных блюд и так называемого чая масала.

Пряный напиток, который поможет похудеть. Как правильно заваривать чай масала?
Фото: flickr.com by Avid Hills, CC BY 2.0

Основа чая неизменна, но вы можете разнообразить и дополнить его состав разными специями по своему вкусу.

Как правильно заваривать чай масала

Заварите черный чай в воде, оставьте на 10-15 минут. Молоко и чай с добавлением специй процедите в одну емкость, при необходимости нагрейте, но не кипятите. Если вы предпочитаете сладкую масала, добавьте сахар или мед. Разлейте  по чашкам.

Когда пить чай масала

Вы можете смело пить чай масала вечером, если вы не слишком чувствительны к теину (чайному кофеину), содержащемуся в чайных листьях.

 

Уточнения

Чай масала (хинди मसाला चाय, малаял. മസാല ചായ, ассам. মছলা চাহ; букв. «чай со специями») — напиток родом с Индийского субконтинента, получаемый путём заваривания чая со смесью индийских специй и трав.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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