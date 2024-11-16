Алкоголь и тяжелая пища: как сохранить здоровье в праздники

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Гастроэнтеролог Анастасия Чижикова рассказала, почему нельзя закусывать алкоголь бутербродами с икрой и как уменьшить вред от праздничного застолья.

Фото: pxhere.com

Бутерброды с икрой и алкоголь: почему это плохая идея?

По словам врача, популярная новогодняя закуска — бутерброды с икрой — не лучший выбор для закуски под алкоголь. Жирная пища в сочетании со спиртными напитками усиливает нагрузку на желудочно-кишечный тракт и увеличивает риск обострения заболеваний ЖКТ.

"Спиртное плохо сочетается с жирной едой. Хотя научного термина "несочетаемые продукты" нет, подобные комбинации неблагоприятны для здоровья", — пояснила Чижикова.



Какие продукты не стоит комбинировать с алкоголем?

Гастроэнтеролог подчеркнула, что опасны не только жирные бутерброды. Также следует избегать:

Салатов с майонезом. Жирные соусы усиливают вредное воздействие спиртного.

Сладких десертов. Калорийная пища с высоким содержанием сахара в сочетании с алкоголем перегружает печень и поджелудочную железу.

Смешивание разных видов алкоголя — еще одна ошибка

Чижикова предостерегла от привычки смешивать несколько видов спиртного. Это значительно усиливает токсическое воздействие алкоголя и может вызвать тяжелые последствия, включая похмельный синдром.

Как минимизировать вред от алкоголя?

Чтобы снизить нагрузку на организм:

Не злоупотребляйте алкоголем.

Добавляйте кубики льда в белое вино или шампанское, чтобы уменьшить концентрацию спирта.

Отдавайте предпочтение легким закускам, например, свежим овощам или белковым блюдам с минимальным количеством жира.

Уточнения

Гастроэнтероло́гия — раздел медицины, изучающий желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) человека, его строение и функционирование, его заболевания и методы их лечения.



