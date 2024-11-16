Алкоголь и тяжелая пища: как сохранить здоровье в праздники

Гастроэнтеролог Анастасия Чижикова рассказала, почему нельзя закусывать алкоголь бутербродами с икрой и как уменьшить вред от праздничного застолья.
По словам врача, популярная новогодняя закуска — бутерброды с икрой — не лучший выбор для закуски под алкоголь. Жирная пища в сочетании со спиртными напитками усиливает нагрузку на желудочно-кишечный тракт и увеличивает риск обострения заболеваний ЖКТ.
"Спиртное плохо сочетается с жирной едой. Хотя научного термина "несочетаемые продукты" нет, подобные комбинации неблагоприятны для здоровья", — пояснила Чижикова.
Гастроэнтеролог подчеркнула, что опасны не только жирные бутерброды. Также следует избегать:
Чижикова предостерегла от привычки смешивать несколько видов спиртного. Это значительно усиливает токсическое воздействие алкоголя и может вызвать тяжелые последствия, включая похмельный синдром.
Чтобы снизить нагрузку на организм:
Гастроэнтероло́гия — раздел медицины, изучающий желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) человека, его строение и функционирование, его заболевания и методы их лечения.
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