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Алкоголь и тяжелая пища: как сохранить здоровье в праздники

1:49
Еда

Гастроэнтеролог Анастасия Чижикова рассказала, почему нельзя закусывать алкоголь бутербродами с икрой и как уменьшить вред от праздничного застолья.

Алкоголь и тяжелая пища: как сохранить здоровье в праздники
Фото: pxhere.com

Бутерброды с икрой и алкоголь: почему это плохая идея?

По словам врача, популярная новогодняя закуска — бутерброды с икрой — не лучший выбор для закуски под алкоголь. Жирная пища в сочетании со спиртными напитками усиливает нагрузку на желудочно-кишечный тракт и увеличивает риск обострения заболеваний ЖКТ.

"Спиртное плохо сочетается с жирной едой. Хотя научного термина "несочетаемые продукты" нет, подобные комбинации неблагоприятны для здоровья", — пояснила Чижикова.


Какие продукты не стоит комбинировать с алкоголем?

Гастроэнтеролог подчеркнула, что опасны не только жирные бутерброды. Также следует избегать:

  • Салатов с майонезом. Жирные соусы усиливают вредное воздействие спиртного.
  • Сладких десертов. Калорийная пища с высоким содержанием сахара в сочетании с алкоголем перегружает печень и поджелудочную железу.

Смешивание разных видов алкоголя — еще одна ошибка

Чижикова предостерегла от привычки смешивать несколько видов спиртного. Это значительно усиливает токсическое воздействие алкоголя и может вызвать тяжелые последствия, включая похмельный синдром.

Как минимизировать вред от алкоголя?

Чтобы снизить нагрузку на организм:

  • Не злоупотребляйте алкоголем.
  • Добавляйте кубики льда в белое вино или шампанское, чтобы уменьшить концентрацию спирта.
  • Отдавайте предпочтение легким закускам, например, свежим овощам или белковым блюдам с минимальным количеством жира.

Уточнения

Гастроэнтероло́гия — раздел медицины, изучающий желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) человека, его строение и функционирование, его заболевания и методы их лечения.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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