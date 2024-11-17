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Почему соевый белок опасен для аллергиков

1:49
Еда

Белок является важнейшим элементом для организма, но не все его источники одинаково полезны. Гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная высказалась о том, почему соевый белок следует исключить из рациона.

Почему соевый белок опасен для аллергиков
Фото: flickr.com by Kjokkenutstyr, CC BY-SA 4.0

Проблемы с усвоением и аллергии

По словам врача, соевый белок имеет ряд недостатков:

  • Он не обеспечивает организм полным набором аминокислот.
  • Снижает усвоение важных элементов, таких как витамин В12 и железо. Это особенно актуально для вегетарианцев, у которых часто наблюдается железодефицитная анемия.
  • Продукт является сильным аллергеном. Статистика показывает, что до 40% людей могут испытывать аллергические реакции на сою.

Перекрестная аллергия

Особую опасность соевый белок представляет для людей с перекрестными аллергиями. Например:

  • Те, кто плохо переносит коровье молоко или крестоцветные овощи (капусту, брокколи), могут страдать и от сои.
  • Соевый белок также опасен для людей, склонных к аллергии на пыльцу.

Опасность в продуктах

Соевый белок часто добавляют в состав полуфабрикатов, колбас и других переработанных продуктов, заменяя более качественные источники белка.

"Такой белок не только бесполезен, но может и навредить", — подчеркнула Ирина Бережная.

Советы по выбору белка

Врач рекомендует отдавать предпочтение белку животного происхождения, который содержит полный набор аминокислот и легко усваивается. Тем, кто придерживается растительного рациона, стоит внимательно изучать состав продуктов и искать качественные источники растительного белка, такие как бобовые, орехи и киноа.

Уточнения

Аллерги́я  — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов. 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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