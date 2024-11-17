Почему соевый белок опасен для аллергиков

Белок является важнейшим элементом для организма, но не все его источники одинаково полезны. Гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная высказалась о том, почему соевый белок следует исключить из рациона.
По словам врача, соевый белок имеет ряд недостатков:
Особую опасность соевый белок представляет для людей с перекрестными аллергиями. Например:
Соевый белок часто добавляют в состав полуфабрикатов, колбас и других переработанных продуктов, заменяя более качественные источники белка.
"Такой белок не только бесполезен, но может и навредить", — подчеркнула Ирина Бережная.
Врач рекомендует отдавать предпочтение белку животного происхождения, который содержит полный набор аминокислот и легко усваивается. Тем, кто придерживается растительного рациона, стоит внимательно изучать состав продуктов и искать качественные источники растительного белка, такие как бобовые, орехи и киноа.
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