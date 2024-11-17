Почему соевый белок опасен для аллергиков

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Белок является важнейшим элементом для организма, но не все его источники одинаково полезны. Гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная высказалась о том, почему соевый белок следует исключить из рациона.

Фото: flickr.com by Kjokkenutstyr, CC BY-SA 4.0

Проблемы с усвоением и аллергии

По словам врача, соевый белок имеет ряд недостатков:

Он не обеспечивает организм полным набором аминокислот.

Снижает усвоение важных элементов, таких как витамин В12 и железо. Это особенно актуально для вегетарианцев, у которых часто наблюдается железодефицитная анемия.

Продукт является сильным аллергеном. Статистика показывает, что до 40% людей могут испытывать аллергические реакции на сою.

Перекрестная аллергия

Особую опасность соевый белок представляет для людей с перекрестными аллергиями. Например:

Те, кто плохо переносит коровье молоко или крестоцветные овощи (капусту, брокколи), могут страдать и от сои.

Соевый белок также опасен для людей, склонных к аллергии на пыльцу.

Опасность в продуктах

Соевый белок часто добавляют в состав полуфабрикатов, колбас и других переработанных продуктов, заменяя более качественные источники белка.

"Такой белок не только бесполезен, но может и навредить", — подчеркнула Ирина Бережная.

Советы по выбору белка

Врач рекомендует отдавать предпочтение белку животного происхождения, который содержит полный набор аминокислот и легко усваивается. Тем, кто придерживается растительного рациона, стоит внимательно изучать состав продуктов и искать качественные источники растительного белка, такие как бобовые, орехи и киноа.

Уточнения

Аллерги́я — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды, включая неинфекционные компоненты некоторых инфекционных организмов.

