Идеальное дополнение к мясу: рецепт гарнира из тыквы

1:57 Your browser does not support the audio element. Еда

Тыква — универсальный овощ, из которого можно быстро приготовить не только полезный, но и вкусный гарнир. В сочетании с чесноком и зеленью этот яркий осенний плод превращается в идеальное дополнение к мясным блюдам или самостоятельное блюдо.

Фото: freepik.com by fahrwasser, PDM

Ингредиенты:

Тыква — 450 г

Чеснок — 4 зубчика

Оливковое масло — 20 мл

Зелень (укроп, петрушка) — по вкусу

Специи (соль, перец) — по вкусу

Инструкция по приготовлению:

Подготовьте тыкву. Очистите плод от кожуры и удалите семечки вместе с волокнистой частью. Нарежьте мякоть средними кубиками. Кусочки должны быть достаточно ровными: крупные неудобно есть, а мелкие могут размякнуть и превратиться в кашу. Измельчите чеснок и зелень. Порежьте чеснок мелкими кусочками, а зелень мелко нашинкуйте. Обжарьте тыкву. Разогрейте сковороду с оливковым маслом, добавьте половину подготовленного чеснока. Затем выложите кусочки тыквы, приправьте солью и перцем. Обжаривайте на среднем огне, периодически помешивая. Через 15 минут тыква станет мягкой. Добавьте зелень и остатки чеснока. Когда тыква будет готова, выключите огонь и посыпьте блюдо оставшимся чесноком и зеленью. Тщательно перемешайте. Подавайте. Такой гарнир лучше всего подавать теплым. Он отлично сочетается со сметанным соусом и различными мясными блюдами.

Преимущества блюда:

Полезность. Тыква богата витаминами и клетчаткой. Чеснок усиливает иммунитет, а зелень добавляет свежести.

Простота. Минимум ингредиентов и времени — максимум вкуса.

Гибкость. Вы можете добавлять свои любимые специи или экспериментировать с зеленью.

Уточнения

Гарни́р — дополнительные компоненты к основной части блюда, предназначенные для его украшения, увеличения питательной и вкусовой ценности. Гарниром могут быть любые продукты, в зависимости от того, что в блюде считается основным компонентом.

