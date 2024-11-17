Шампиньоны против вешенок: какие грибы выбрать для здоровья

С окончанием грибного сезона любители лесных даров переходят на покупку культивируемых грибов. В зимний период на прилавках можно встретить в основном шампиньоны и вешенки, которые не только обладают насыщенным вкусом, но и приносят пользу организму. Однако, чтобы получить максимум пользы, важно правильно выбрать эти грибы. Диетолог Анастасия Тараско поделилась рекомендациями, как сделать удачную покупку.
Первое, на что следует обратить внимание при выборе грибов, — их внешний вид. Плесень, гниль или другие повреждения на поверхности продукта недопустимы.
Свежесть грибов также играет решающую роль. Как отмечает Анастасия Тараско в беседе с изданием "Подмосковье сегодня", срок годности у вешенок и шампиньонов составляет не более недели. Если грибы начали терять цвет или покрываться темными пятнами, лучше отказаться от их покупки.
Шампиньоны и вешенки обладают схожим химическим составом, однако их полезные свойства немного различаются:
По словам специалиста, выбор между вешенками и шампиньонами зависит от ваших предпочтений и потребностей. Оба вида грибов подходят для ежедневного рациона и при правильной готовке сохраняют свои полезные свойства.
Чтобы грибы сохранили свои качества, их необходимо правильно хранить:
Вёшенка обыкновенная — съедобный гриб рода вёшенок семейства вёшенковых.
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