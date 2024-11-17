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Шампиньоны против вешенок: какие грибы выбрать для здоровья

2:19
Еда

С окончанием грибного сезона любители лесных даров переходят на покупку культивируемых грибов. В зимний период на прилавках можно встретить в основном шампиньоны и вешенки, которые не только обладают насыщенным вкусом, но и приносят пользу организму. Однако, чтобы получить максимум пользы, важно правильно выбрать эти грибы. Диетолог Анастасия Тараско поделилась рекомендациями, как сделать удачную покупку.

Шампиньоны против вешенок: какие грибы выбрать для здоровья
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Внешний вид — ключ к качеству

Первое, на что следует обратить внимание при выборе грибов, — их внешний вид. Плесень, гниль или другие повреждения на поверхности продукта недопустимы.

Свежесть грибов также играет решающую роль. Как отмечает Анастасия Тараско в беседе с изданием "Подмосковье сегодня", срок годности у вешенок и шампиньонов составляет не более недели. Если грибы начали терять цвет или покрываться темными пятнами, лучше отказаться от их покупки.

Шампиньоны или вешенки: что выбрать?

Шампиньоны и вешенки обладают схожим химическим составом, однако их полезные свойства немного различаются:

  • Шампиньоны содержат больше белка, что делает их отличным выбором для тех, кто ищет растительный источник аминокислот. Они легко усваиваются организмом и подходят для диетического питания.
  • Вешенки богаты клетчаткой, которая способствует здоровью желудочно-кишечного тракта и обеспечивает более длительное чувство сытости. Эти грибы также отличаются высоким содержанием витаминов группы В и антиоксидантов.

По словам специалиста, выбор между вешенками и шампиньонами зависит от ваших предпочтений и потребностей. Оба вида грибов подходят для ежедневного рациона и при правильной готовке сохраняют свои полезные свойства.

Как хранить грибы

Чтобы грибы сохранили свои качества, их необходимо правильно хранить:

  1. Держите грибы в холодильнике, лучше всего в бумажном пакете, чтобы избежать образования конденсата.
  2. Не мойте грибы перед хранением — это сократит срок их годности.
  3. Употребляйте продукт в течение 5-7 дней после покупки.

Уточнения

Вёшенка обыкновенная — съедобный гриб рода вёшенок семейства вёшенковых.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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