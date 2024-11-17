Почему замороженная хурма лучше свежей: рекомендации специалистов

Заморозка хурмы — это не только способ продлить срок ее хранения, но и улучшить вкус, считает биолог Виталий Наполов. Эксперт объяснил, почему этот кулинарный лайфхак полезен даже в том случае, если вы собираетесь съесть фрукт в ближайшие дни.
Главная причина, по которой стоит замораживать хурму, — это избавление от вяжущего вкуса. Низкие температуры разрушают дубильные вещества (танины), которые вызывают неприятные ощущения во рту. После заморозки хурма становится мягче, слаще и вкуснее.
Наполов рекомендует хранить плоды в верхнем ящике морозильной камеры. Чтобы сохранить их сочность, фрукты лучше убрать в пакет. Это предотвратит потерю влаги во время заморозки.
Помимо улучшения вкуса, заморозка позволяет увеличить срок годности хурмы. Это особенно удобно, если у вас большое количество плодов, которые вы не успеете съесть сразу.
Однако диетолог и гастроэнтеролог Анна Кривова ранее предупреждала, что чрезмерное увлечение вяжущей хурмой может стать причиной образования фитобезоара — твердого образования из растительных волокон, которое может осесть в желудочно-кишечном тракте. Заморозка позволяет уменьшить содержание дубильных веществ и снизить риск этой проблемы.
Хурма́ — род субтропических и тропических листопадных или вечнозелёных деревьев и кустарников семейства Эбеновые (Ebenaceae). Деревья могут доживать до пятисот лет. У многих видов плоды съедобны, некоторые тропические виды служат источником ценной древесины — эбенового дерева.
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