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Почему замороженная хурма лучше свежей: рекомендации специалистов

2:01
Еда

Заморозка хурмы — это не только способ продлить срок ее хранения, но и улучшить вкус, считает биолог Виталий Наполов. Эксперт объяснил, почему этот кулинарный лайфхак полезен даже в том случае, если вы собираетесь съесть фрукт в ближайшие дни.

Почему замороженная хурма лучше свежей: рекомендации специалистов
Фото: Own work by Frank Schulenburg, CC BY-SA 4.0

Заморозка против вяжущего вкуса

Главная причина, по которой стоит замораживать хурму, — это избавление от вяжущего вкуса. Низкие температуры разрушают дубильные вещества (танины), которые вызывают неприятные ощущения во рту. После заморозки хурма становится мягче, слаще и вкуснее.

Наполов рекомендует хранить плоды в верхнем ящике морозильной камеры. Чтобы сохранить их сочность, фрукты лучше убрать в пакет. Это предотвратит потерю влаги во время заморозки.

Польза заморозки

Помимо улучшения вкуса, заморозка позволяет увеличить срок годности хурмы. Это особенно удобно, если у вас большое количество плодов, которые вы не успеете съесть сразу.

Однако диетолог и гастроэнтеролог Анна Кривова ранее предупреждала, что чрезмерное увлечение вяжущей хурмой может стать причиной образования фитобезоара — твердого образования из растительных волокон, которое может осесть в желудочно-кишечном тракте. Заморозка позволяет уменьшить содержание дубильных веществ и снизить риск этой проблемы.

Как правильно замораживать хурму

  • Выберите спелые плоды. Зеленоватая хурма не подходит для заморозки.
  • Упакуйте фрукт. Положите хурму в пакет или контейнер, чтобы она не потеряла влагу.
  • Замораживайте в верхнем ящике. Это оптимальная зона морозильной камеры для сохранения текстуры и вкуса.
  • Разморозьте перед употреблением. Достаньте хурму и оставьте на несколько часов при комнатной температуре или в холодильнике.

Уточнения

Хурма́ — род субтропических и тропических листопадных или вечнозелёных деревьев и кустарников семейства Эбеновые (Ebenaceae). Деревья могут доживать до пятисот лет. У многих видов плоды съедобны, некоторые тропические виды служат источником ценной древесины — эбенового дерева.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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